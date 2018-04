M5s | soffiata di Bechis sul super professore di Luigi Di Maio | ' Chissà se Matteo Salvini

Pd-M5s - la soffiata da dentro il partito di Grillo : 'Il contratto di governo è incostituzionale' : Le democrazia stravolta. Senza che nessuno dei tanti costituzionalisti che tanto si indignano appena viene sfiorata una virgola della legge fondamentale, dica qualcosa. Come è noto (ma non a tutti), i singoli parlamentari non hanno vincolo di mandato. nel senso che nella loro azione parlamentare sono liberi di fare come meglio credono, compreso votare provvedimenti non condivisi dal gruppo di cui fanno parte e persino cambiare gruppo o ...