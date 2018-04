M5S | parla il tesoriere Sergio Battelli | ' Nostro programma ha più affinità con Lega'

Così Casaleggio - via Rousseau - gestirà anche i rimborsi dei parlamentari M5S : Roma. anche loro hanno dovuto attendere il 27 del mese: come tutti. In ritardo di una settimana rispetto ai colleghi senatori, ieri anche i deputati hanno ricevuto il primo stipendio di questa ...

[Il punto] Il M5S tratta col Pd ma Salvini attende : "Dal Friuli altra mazzata per i pentastellati - e dovranno riparlarne" : Di Maio chiude il forno della Lega per dedicarsi a quello del Pd, ma potrebbe essere solo apparenza, perché qualche ambiguità sul possibile ritorno di fiamma resta. Matteo Salvini considera ...

Rocco Casalino - scatta il divieto per i parlamentari M5S di andare in televisione : 'Va solo Di Maio' : Le istruzioni a tutti i parlamentari grillini del capo della comunicazione M5s, l'ex gieffino Rocco Casalino , sono state chiare e perentorie. In perfetto stile sovietico , sin dal primo incontro con ...

Lega - il brutto sospetto su Sergio Mattarella : 'Strano che ora che si parla del governo Pd-M5S...' : Dalla Lega un brutto sospetto su Sergio Mattarella : 'Strano che quando bisognava consultarsi sul governo M5S-Lega - riflettono gli uomini di Matteo Salvini , secondo un retroscena del Messaggero - ...

Di Maio ai parlamentari M5S : 'Chiuso con la Lega - abbiamo dignità' : "Dopo 50 giorni il forno della Lega è chiuso, noi abbiamo una dignità". Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio aprendo l'assemblea congiunta dei parlamentari. Le sue parole, viene riferito, ...

Accordo con il Pd - parlamentari e base M5S si spaccano. Giovedì l'assemblea dei gruppi : Tra parlamentari e base Cinquestelle si discute animatamente di quel che sta accadendo dopo la chiusura con la Lega e l'avvio del confronto con il Partito Democratico, salutato con favore dalle frange ...

Governo : Di Maio - con 338 parlamentari M5S non può essere opposizione : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Abbiamo 338 parlamentari e con questa forza un partito deve dare un Governo del cambiamento del Paese. Ovviamente con 338 parlamentari non può esistere opposizione: o si va al Governo o si torna al voto”. Così Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico. L'articolo Governo: Di Maio, con 338 parlamentari M5S non può essere opposizione sembra essere il ...

Di Maio : M5S ha 338 parlamentari - o andiamo a governo o si vota : Roma, 24 apr. , askanews, 'Abbiamo 338 parlamentari': lo ha ricordato Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, nelle dichiarazioni rese a Montecitorio al termine del colloquio con il ...

Governo - Bonafede (M5S) : “Lega? Oggi si parla di possibili margini tra noi e il Pd”. Damiano (Pd) : “Serve passo indietro di Di Maio” : “Se il forno con la Lega è definitivamente chiuso come chiede il Pd per dialogare? Il punto non è questo, Oggi si deve parlare dei margini tra noi e i dem”. Dopo le consultazioni tra Roberto Fico e la delegazione Pd, è il deputato Alfonso Bonafede a non chiudere ancora a Matteo Salvini. “Attendiamo una risposta da Di Maio”, ha rivendicato il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, al termine dell’incontro con il ...

Consultazioni Pd-M5S - parla Martina : : Alle 14.30 il presidente della Camera ha ricevuto la delegazione dei Democratici. Che ha tentato una timida “apertura”

Governo - i dubbi del Pd. Martina 'Parlare con Di Maio Aspettiamo il Colle'. Orlando 'Inutile - convergenza M5S-Lega' : MILANO - Berlusconi seppellisce di insulti il Movimento 5 stelle e apre al Pd. Al Pd Di Maio aveva aperto ben prima, con la ben nota strategia dei due forni. Del Pd invece non vuol sentire parlare ...

Governo - Sala : “Accordo con M5S? Auspico di sì. Il Pd parla troppo a sé stesso - bisogna guardare al futuro” : “Auspico di sì. Su alcuni principi fondamentali bisogna intendersi. Tra reddito di cittadinanza e il nostro welfare solidale è chiaro che il modello giusto sia il nostro, però bisogna parlare con tutti”. Con queste parole il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha risposto a chi gli ha chiesto se vede di buon occhio un possibile accordo con il M5S. Sala ha poi detto la sua sul modello segretario del partito-leader. “Non è il ...