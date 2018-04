L' uomo più ricco del mondo ha guadagnato 9 miliardi di dollari in un solo giorno

Carlo Conti : "Non sono un uomo mondano - mi si vede più al supermercato" : Carlo Conti è passato da poche settimane al timone della nuova edizione della Corrida, storico programma di Corrado. In una lunga confessione al settimanale Gente, racconta di come adesso sia suo figlio Matteo, di 4 anni, a incantarsi davanti alla tv e ai 'dilettanti allo sbaraglio', proprio come faceva lo stesso Carlo da piccolo. Stasera torna la Corrida su Raiuno !!! #raiunoofficial Un post condiviso da Carlo Conti (@CarloContirai) ...

“Ora lei è più ricco di William e Harry”. L’assurda storia dell’uomo più fortunato d’Inghilterra. In un solo giorno - ecco i suoi averi moltiplicarsi fino a superare il patrimonio della famiglia reale. Come c’è riuscito? Leggete (e invidiatelo pure) : Giorni di grande fibrillazione in tutto il Regno Unito, con la famiglia reale che mai Come in questo periodo occupa quotidianamente le prime pagine dei giornali. Harry sta per convolare infatti a nozze con la sua Meghan, attrice e modella pronta a entrare ufficialmente a Buckingham Palace dopo aver conquistato con la sua innegabile simpatia il cuore della gran parte dei futuri sudditi. William e Kate, nel frattempo, hanno dato alla luce ...

Firmino - scatenato uomo ovunque : è lui l'arma in più di Klopp : Partiamo da un confronto numerico significativo. La Roma, dopo ieri sera, è a zero in quanto a differenza reti in questa Champions League: 17 gol fatti, 17 subiti. Il Liverpool è a +29: 38 a 9. Che ...

“Evacuato Mont-Saint-Michel!”. È caccia all’uomo in Francia. Torna l’incubo terrorismo in uno dei posti più belli e visitati del mondo : Massima allerta in Francia a Le Mont-Saint-Michel, isolotto nella Bretagna dove si trova il santuario dedicato a San Michele Arcangelo (dal 1979 parte dei Patrimoni mondiali dell’umanità Unesco). Come riferisce Corriere.it verso le 12 di domenica 22 aprile è stata portata a termine l’evacuazione del sito con un importante dispiego di polizia. I gendarmi hanno aiutato i turisti a lasciare gli alberghi e l’abbazia, mentre ...

Ecco l'uomo più vecchio del mondo : Il Paese del Sol Levante è una delle nazioni con il più alto tasso di longevità al mondo. Non a caso anche la donna più anziana del mondo è giapponese: Nabi Tajima, residente nella prefettura di ...

Roma - Schick segna dopo un anno : ora Di Francesco ha un uomo in più : Prima lo sfiora, poi, quando la maledizione del gol sembra allungarsi di un'altra settimana, Patrick Schick riesce a buttarla finalmente dentro. L'esultanza, dopo quasi un anno di distanza , l'ultimo ...

“Hanno arrestato Spiderman”. L’orrore dietro la maschera : per anni - indossando il costume del famoso supereroe - era stato al servizio dei più piccoli - amato da tutti. Ma quell’uomo nascondeva un orribile segreto venuta a galla nel peggiore dei modi : per lui - ora - il carcere a vita : Una vita al servizio dei più piccoli, calandosi puntualmente nel costume di uno dei supereroi più amati dai bambini per strappare loro un sorriso e regalare dei momenti di divertimento. Una dedizione nella sua professione che gli era valsa gli apprezzamenti del mondo intero, con le sue gesta che col passare degli anni erano diventate virali in rete tra gli applausi degli utenti commossi di fronte alle sue performance. Ma dietro ...

Il gol più veloce e quello più 'tardivo' : Zapata è l'uomo dei record : Genova - A 17' dall'inizio e a 18' dalla fine. Nessuno in serie A, ma anche nella storia del massimo campionato di calcio italiano, può vantare il record di Duvan Zapata. Difficilmente superabile o ...

È morto l’uomo più vecchio del mondo : Celino Villanueva aveva 121 anni : L'ultracentenario è scomparso nell'ospedale di San José de Mariquina, in Cile, dove era stato ricoverato dopo essersi rotto tre costole cadendo dal letto. Non si era mai sposato e non era più parenti conosciuti in vita. Di lui infatti si occupavano due signore.Continua a leggere

'Ciao Marco. Sembravi burbero - ma eri l'uomo più buono del mondo' : Sono molti i colleghi che hanno scelto di affidare ai social l'ultimo saluto a Marco Garofalo, il ballerino e coreografo, morto all'età di 61 anni

"L'uomo non può più sopraffare la natura”. L’architetto Cucinella racconta l’installazione all’Orto Botanico di Brera : Se vi capita di passare per l'Orto Botanico di Brera, in questi giorni, vi capiterà di osservare 700 mini case di luce, tutte diverse tra loro, che punteggiano il giardino. È l'installazione creata dall'architetto Mario Cucinella per il fuorisalone di quest'anno, un progetto creato insieme alla SOS School (school of sustainability), una scuola post-laurea con base a Bologna, impegnata nella formazione di figure ...

Animali : i cani più simili all’uomo di quanto si pensi - anche nell’intestino : Il microbioma intestinale del cane e quello dell’uomo hanno più geni in comune di quanto si pensasse in precedenza, secondo uno studio pubblicato sulla rivista ‘Microbiome‘. Luis Pedro Coelho e i colleghi del Laboratorio europeo di biologia molecolare, in collaborazione con Nestlé Research, hanno infatti studiato l’insieme del patrimonio genetico della popolazione batterica intestinale di due razze canine e hanno scoperto ...

Muore a 121 anni l’uomo più vecchio del mondo - primato mai riconosciuto : E’ morto a 121 anni in ospedale Celino Villanueva Jaramillo, cileno, ritenuto l’uomo più vecchio del mondo: lo riporta il Guardian. L’uomo è deceduto nell’ospedale di San José de Mariquina mercoledì dove era stato ricoverato dopo essersi rotto tre costole cadendo dal letto. Celino Villanueva Jaramillo è nato il 25 luglio del 1896, ma non era stato riconosciuto ufficialmente come l’uomo più anziano del mondo dal ...

