Luigi Di Maio e Matteo Salvini | retroscena-bomba | ' Il contratto per fare fuori Berlusconi'

M5s - soffiata di Bechis sul super professore di Luigi Di Maio : 'Chissà se Matteo Salvini e Giorgia Meloni sanno che...' : 'Chissà se il povero Matteo Salvini mentre flirtava con Luigi Di Maio lo sapeva'. È ironico Franco Bechis , ma la sostanza sfiora il tragico. Chi è davvero il professor Giacinto Della Cananea , il ...

Beppe Grillo - sul palco la bastonata a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Fa più ridere di me...' : Fa il comico, Beppe Grillo , ma quando parla di politica è una bastonata dietro l'altra. Anche per il 'suo' Luigi Di Maio . Durante una tappa del suo tour teatrale a Casalmaggiore , il fondatore del Movimento 5 Stelle sempre più lontano dalla sua ...

Luigi Di Maio sputtanato da Paolo Liguori : 'M'aveva giurato che non avrebbe toccato Mediaset' : ... aveva risollevato il tema del conflitto d'interesse , sostenendo di voler fare una legge per impedire a chi è in politica di avere il controllo di giornali e tv.

Riforma pensioni/ Le parole di Luigi Di Maio dopo l'incontro con Fico (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Le parole di Luigi Di Maio dopo l'incontro con Fico. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 aprile(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:56:00 GMT)

Governo Pd-M5s. il senatore dem sputtana Luigi Di Maio : 'Ho le prove - sta trattando con Matteo Salvini' : La trattativa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sta andando avanti, quella tra M5s e Pd è una bufala. Ne è convinto il senatore dem Michele Anzaldi , renziano di ferro, che al Tempo spiega, chiaro e ...

Il neo futurismo di Luigi Di Maio : Per capire lo stallo politico attuale nella formazione di una possibile maggioranza parlamentare bisogna partire dall'inizio. Da quell'affermazione beffarda di Beppe Grillo, "noi siamo un po' democristiani, un po' di destra un po' di sinistra. Possiamo adattarci a qualsiasi cosa. A patto che si affermino le nostre idee..." Già, ma quali? Un vecchio remake di Giorgio Gaber, anche lui alle prese con l'insostenibile leggerezza del confine ...

Luigi Di Maio - la sentenza di Alessandra Ghisleri : 'A forza di dire no...' - una fine terribile : "A forza di dire no, Luigi Di Maio perde il contatto con l'elettorato". Alessandra Ghisleri, sondaggista di Euromedia Reserarch, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 commenta così lo stallo di governo a cinquanta giorni dalle elezioni 2018. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle, dopo la seconda consultazione con il presidente della Camera Roberto Fico ha confermato l'apertura al Pd per un governo "al rialzo": "Chiedo uno ...

Luigi Di Maio e la frase sul conflitto d'interesse : cosa c'è dietro : Sarà che quella che va in onda stasera sarà l' ultima puntata di 'Quinta Colonna' , il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete4. Forse è anche per questo che, uscito dal secondo giro di ...

Luigi Di Maio dopo il secondo incontro con Fico : "Siamo pronti per metterci al lavoro col PD" : La delegazione del Movimento 5 Stelle ha tenuto oggi un incontro di 40 minuti con il Presidente della Camera Roberto Fico, a due ore di distanza dalle consultazioni col Partito Democratico. All'incontro, come accaduto anche due giorni fa, si sono presentati Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Giulia Grillo.Ecco cosa ha riferito ai giornalisti, al termine dell'incontro, Luigi Di Maio: La prima cosa che vorrei dire, visto che in questi giorni di ...

Governo - Luigi Di Maio al Pd "Vogliamo un contratto al rialzo" I Dem in direzione il 3 maggio : "Potevamo fare anche noi come la Lega gli interessi di parte, e continuare a dire che le cose andavano male ma io non vedo l'ora di mettermi al lavoro". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, al termine del secondo giro di consultazioni con il presidente Fico. "Se si torna al voto io sono convinto che il Movimento 5 stelle ne uscira' rafforzato" Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio - primo bacio in pubblico con Giovanna Melodia : Ormai sono usciti allo scoperto Luigi Di Maio e Giovanna Melodia. Dopo l'annuncio in tv del leader del Movimento cinque stelle è arrivata anche la foto del primo bacio in pubblico. L'...

Luigi Di Maio - il cupo sospetto del complotto contro di lui : perché Casaleggio può farlo fuori : L'incarico esplorativo affidato da Sergio Mattarella a Roberto Fico è stata la più grande sciagura che potesse capitare a Luigi Di Maio. Il presunto candidato premier grillino sente franare il terreno ...

Contatti segreti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Il M5S si spacca. Emergono le contraddizioni di un movimento di protesta che ha raccolto voti a destra e a sinistra uniti dal voto anti casta. Il movimento è realmente ancora impreparato alla sfida di Governo. Si è affidato a Luigi Di Maio, che ha interpretato il ruolo non come un segretario ma come un capo indiscusso.Di Maio ha puntato tutto sul patto con Matteo Salvini senza centrodestra. Voleva andare a tutti i costi a palazzo Chigi con i ...

Governo. Maurizio Martina difende l’accordo con Luigi Di Maio : Il segretario reggente dem Maurizio Martina evidenzia che “c’è preoccupazione vera rispetto a un governo a trazione leghista. L’impressione che ho