Lucia non vuole la “tenda” al GF 15 | Filippo non ci sta

Abruzzo - Luciano D’Alfonso resta senatore Pd e governatore. La giunta : “Al momento cariche non incompatibili” : Il governatore Pd Luciano D’Alfonso può continuare, almeno per un altro po’ di tempo, ad avere la doppia carica di presidente della Regione Abruzzo e di senatore dei democratici. A deciderlo questa sera è stata la giunta per le elezioni del consiglio regionale, che ha stabilito, a maggioranza dei capigruppo consiliari, che “non sussistono al momento cause di incompatibilità in capo a Luciano D’Alfonso”. Queste, è ...

Luciano D’Alfonso - la maggioranza in Abruzzo salva il governatore-senatore Pd : “Al momento cariche non incompatibile” : Il governatore Pd Luciano D’Alfonso può continuare, almeno per un altro po’ di tempo, ad avere la doppia carica di presidente della Regione Abruzzo e di senatore dei democratici. A deciderlo questa sera è stata la giunta per le elezioni del consiglio regionale, che ha stabilito, a maggioranza dei capigruppo consiliari, che “non sussistono al momento cause di incompatibilità in capo a Luciano D’Alfonso”. Queste, è ...

“Lucia Bramieri single? Falso! Ecco con chi sta - lo conoscono tutti”. Al Grande Fratello ha sempre detto di non avere nessuno - ma ora che è uscita la spifferata come la mettiamo? : Lucia Bramieri è la concorrente più Grande di questa edizione del Grande Fratello. Ha 57 anni la nuora del Grande Gino, l’attore di tv e teatro scomparso a 67 anni il 18 giugno 1996 per un tumore al pancreas, e dice di essere single. Più volte, infatti, da quando sono stati resi noti i nomi degli inquilini, più o meno famosi, di questo reality targato Barbara D’Urso si è scherzato su come si sarebbero rapportati Lucia e Simone ...

Grande Fratello 2018/ Video - le lacrime di Lucia : "Mi tengo tutto dentro". A consolarla non è Filippo... : Grande Fratello 2018, nascono i primi amori nella Casa. Filippo Contri e Lucia Orlando, dopo il primo bacio sono sempre più vicini anche se lei non nasconde il suo imbarazzo.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 20:09:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 15 : LITE Lucia BRAMIERI VS ALBERTO MEZZETTI / Video : "Lasciaci vivere - non sai niente di noi" : GRANDE FRATELLO 15, LUCIA BRAMIERI ha rimproverato ALBERTO MEZZETTI per il suo comportamento con gli altri inquilini, ai quali dispensa consigli e complimenti.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 09:15:00 GMT)

Grande Fratello - Lucia sbotta contro Alberto : "Non sai niente di noi - cuciti quella bocca!" (Video) : “Fai il tuo gioco e facci vivere”. E’ scontro aperto tra Lucia e Alberto. La nuora di Gino Bramieri ha attaccato platealmente il ‘Tarzan di Viterbo’ dopo che per tutta la giornata anche gli altri coinquilini avevano espresso perplessità sugli atteggiamenti del ragazzo laziale.Danilo, Luigi e Mariana avevano contestato ad Alberto il suo modo sbagliato di porsi verso gli altri, con il diretto interessato che si era difeso lamentando la poca ...

Simone Coccia e Lucia Bramieri/ Dai messaggi hot al due di picche - Vladimir Luxuria : "tra loro non solo sms" : Simone Coccia e Lucia Bramieri ad un passo dallo scandalo? Dai messaggi hot al due di picche annunciato dalla nuora di Gino ma Vladimir Luxuria rilancia: "tra loro non solo sms"(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 11:15:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Lucia Bramieri : "Simone Coccia? Non l'ho mai visto" (video) : Lucia Bramieri, nuora dell'indimenticato attore Gino, è stata chiamata da Barbara d'Urso nel confessionale del Grande Fratello per snocciolare una questione rimasta ancora in sospeso e che riguarda Simone Coccia, fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane. Infatti qualche anno fa la Bramieri avrebbe dichiarato che il giovane ragazzo ha provato a corteggiarla qualche tempo fa con dei messaggi piccanti e che lei, a sua volta, bbia avvisato ...

Marisa Laurito/ “Luciano De Crescenzo? Mi corteggiava e non ho ceduto ma ho fatto finta di sposarmi…” : Marisa Laurito/ “Luciano De Crescenzo? Mi corteggiava e non ho ceduto ma ho fatto finta di sposarmi…”. L'attrice napoletana si racconta a tutto tondo, ecco le dichiarazioni.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 17:47:00 GMT)

Don Barone - Luciano Moggi in Procura/ “Non ha mai benedetto la Juventus. Capello toccava ferro...” : Don Barone, Luciano Moggi in Procura: “Non ha mai benedetto la Juventus. Capello toccava ferro...”. Le ultime notizie sul processo a carico del prete accusato di maltrattamenti e lesioni(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:19:00 GMT)

“Non vedo l’ora”. L’annuncio a sorpresa di Martina Luciani - tra i volti storici di Uomini e Donne. Ex di Giorgio Alfieri - eccola tornare a far parlare di sé con una rivelazione inattesa. Fan - ovviamente - emozionatissimi : Ricordate Martina Luciani? Un volto che sicuramente sarà famigliare a tutti quelli che hanno seguito Uomini e Donne nel corso delle passate edizioni, in particolar modo in quella 2006/2007. Lei, ex corteggiatrice dell’epoca, aveva avuto una figlia da una sua altrettanto famosa vecchia fiamma, l’ex calciatore Giorgio Alfieri che aveva preso parte anche al reality show calcistico “Campioni, il Sogno” sotto la guida ...

Il figlio di Ferragni e Fedez non è l'unico Leone Lucia in Italia : L'assessore ai servizi sociali del Comune di Alassio (Savona), Lucia Leone, ha invitato ufficialmente il rapper Fedez e la compagna Chiara Ferragni nella Città del Muretto per festeggiare la nascita del loro primogenito, Leone Lucia (il vero nome di Fedez infatti è Federico Lucia)."A nome mio personale - ha scritto l'assessore quasi omonimo del bambino nato a Los Angeles - le più vive e sincere congratulazioni a Chiara ...

C’è posta per te – Nona puntata del 17 marzo 2018 – Ospite Luciana Littizzetto. : Con questa sono ben ventuno! Un traguardo importante quello raggiunto da Maria De Filippi e dal suo people show, C’è posta per te che, nato nel 2000, è tornato da sabato scorso con la ventunesima edizione, come sempre composta da nove puntate e in onda ogni sabato sera fino a metà marzo. Visto il grande […] L'articolo C’è posta per te – Nona puntata del 17 marzo 2018 – Ospite Luciana Littizzetto. sembra essere il primo su Un Due Tre ...

“Tonon - tu sei nato anziano” : lo show di Luciana Littizzetto a “C’è posta per te” : Acuta, spigliata e soprattutto esilarante: Luciana Littizzetto in grande forma durante la puntata di C’è posta per Te andata in onda nella serata di sabato 17 marzo su Canale 5.