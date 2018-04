Luca Parmitano | “Quando c’è di mezzo lo Spazio | tutto può cambiare”

wired

(Di sabato 28 aprile 2018)in addestramento alla Nbl (foto: Nasa/ James M. Blair) “Sto andando a misurare un nuovo paio di guanti; mi serviranno presto”. Nellocambia. Viene in mente questo quando a parlare è, l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea che a maggio 2019 tornerà a bordo della Stazione spaziale internazionale. Dopo Volare nel 2013, persarà la seconda missione oltre l’atmosfera terrestre, sebbene la sua vita abbia più familiarità con i primati e con il numero 1. Viene in mente questo, appunto, e il fatto che locambi ogni prospettiva quando lo si sente parlare di guanti. Perché non è a un elegante paio in pelle che si riferisce l’astronauta catanese, ma a quelli della tuta per le attività extraveicolari: così com’è stato il protagonista della prima missione di lunga durata dell’Agenzia spaziale italiana,è infatti stato ...