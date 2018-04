Luca Parmitano : “Quando c’è di mezzo lo Spazio - tutto può cambiare” : Luca Parmitano in addestramento alla Nbl (foto: Nasa/ James M. Blair) “Sto andando a misurare un nuovo paio di guanti; mi serviranno presto”. Nello Spazio tutto cambia. Viene in mente questo quando a parlare è Luca Parmitano, l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea che a maggio 2019 tornerà a bordo della Stazione spaziale internazionale. Dopo Volare nel 2013, per Parmitano sarà la seconda missione oltre l’atmosfera terrestre, sebbene la sua ...