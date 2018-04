Louis Arthur Charles | è il terzo Royal Baby Nessun nome dalla famiglia Middleton per il

Il terzo Royal baby si chiama Louis Arthur Charles | : L'annuncio è stato dato da Kensington Palace. Il piccolo, nato da Kate Middleton e dal principe William, è il quinto in successione al trono britannico di Elisabetta II. Il suo nome completo è sua ...

Annunciato il nome del terzo royal baby : è Louis Arthur Charles : Il terzo royal baby si chiama Louis Arthur Charles . La comunicazione è arrivata poche ore fa da Kensington Palace e ha informato tutti gli internauti sui social network, come è ormai d'abitudine negli annunci ufficiali. La rivelazione del nome è giunta a quattro giorni dalla venuta al mondo del piccolo, avvenuta il 23 aprile alle ore 11:01 al St. Mary Hospital di Londra, quindi con un po' più di ritardo rispetto a George, venuto alla luce nel ...

Principe Luigi : il significato dei nomi Louis Arthur Charles del terzo Royal Baby