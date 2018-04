Loro | il massacro di Berlusconi? No | Sorrentino lo tratta quasi con indulgenza

ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 aprile 2018) “Un’ aggressione politica nei miei confronti. Spero che siano voci non fondate sulla mia realtà”, così ha esclamatoquando ha saputo di, ultimo e notevole film di Paolo. Eppure l’ex premier inspira simpatia anche ai nonani di fede e di giuramento.è stato,, indulgente con Lui (proprio con L maiuscola, come lo chiamano nel film). E, diciamocelo pure, B. è uno che continua a vincere, anche quando perde. Forza Italia perde alle ultime elezioni, ma Lui è ancora l’ago della bilancia delle consultazioni. Di Lui si sono occupati un Premio Nobel della Letteratura e cantore della debolezza umana (Josè Saramago) e un Premio Oscar (per l’appunto). Il film è diviso in due parti e la seconda uscirà il 10 maggio. Un film molto sorrentiniano, un po’ felliniano, che ricalca il solcato del La Grande Bellezza. Fatti verosimili, ...