Livorno | RoboSoft 2018 | ‘mini olimpiade’ dei robot soffici

meteoweb.eu

: RT @qn_lanazione: La sfida tra robot soffici a #Livorno organizzata dalla @ScuolaSantAnna di #Pisa. Ecco com'è andata / FOTO e VIDEO https:… - ScuolaSantAnna : RT @qn_lanazione: La sfida tra robot soffici a #Livorno organizzata dalla @ScuolaSantAnna di #Pisa. Ecco com'è andata / FOTO e VIDEO https:… - ScuolaSantAnna : RT @antoriccelli: #robosoft @SantAnnaPisa Soft robotica, la gara finale a Livorno. E vincono gli italiani. - qn_lanazione : La sfida tra robot soffici a #Livorno organizzata dalla @ScuolaSantAnna di #Pisa. Ecco com'è andata / FOTO e VIDEO -

(Di sabato 28 aprile 2018) Si è conclusa con una ‘mini olimpiade’ per, la conferenza internazionale ‘′ che dal 24 aprile a oggi ha portato aoltre 300 scienziati da tutto il mondo, grazie all’istituto di bioica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La gara si è svolta sui due campi di gara: a contendersi la vittoria, 15 prototipi disoft con sembianze ispirate a piante, insetti, o in altri casicome palloncini e sviluppati da università e centri di ricerca italiani e stranieri. Diverse le prove da affrontare, tra cui superare un percorso a ostacoli, doversi rimpicciolire per riuscire ad entrare in piccole aperture, muoversi tra strutture fragili. Nella competizione dedicata alla locomozione il primo posto se l’e’ aggiudicato l’Italia con ‘Spyro II’ dell’istituto italiano di tecnologia ...