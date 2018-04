LIVE Hockey ghiaccio | Italia-Slovenia in DIRETTA | Mondiali Prima Divisione Dentro o

LIVE Hockey ghiaccio - Italia-Gran Bretagna in DIRETTA : 3-4. Mondiali Prima Divisione. Gli azzurri si giocheranno tutto nell’ultima sfida contro la Slovenia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna, Mondiali di Prima Divisione 2018 di Hockey su ghiaccio di Budapest. Partita fondamentale per gli azzurri. Dopo la vittoria contro il Kazakistan, la Nazionale di Cleyton Beddoes ha rilanciato le proprie ambizioni di promozione e vincendo stasera farebbe un passo avanti notevole. Mancano due partite e il margine di errore si sta riducendo notevolmente. Ma i britannici saranno un ...

LIVE Hockey ghiaccio - Italia-Gran Bretagna in DIRETTA : 2-2. Mondiali Prima Divisione. Partita decisiva per la promozione : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna, Mondiali di Prima Divisione 2018 di Hockey su ghiaccio di Budapest. Partita fondamentale per gli azzurri. Dopo la vittoria contro il Kazakistan, la Nazionale di Cleyton Beddoes ha rilanciato le proprie ambizioni di promozione e vincendo stasera farebbe un passo avanti notevole. Mancano due partite e il margine di errore si sta riducendo notevolmente. Ma i britannici saranno un ...

LIVE Hockey ghiaccio - Italia-Gran Bretagna in DIRETTA : Mondiali Prima Divisione. Partita decisiva per la promozione : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna, Mondiali di Prima Divisione 2018 di Hockey su ghiaccio di Budapest. Partita fondamentale per gli azzurri. Dopo la vittoria contro il Kazakistan, la Nazionale di Cleyton Beddoes ha rilanciato le proprie ambizioni di promozione e vincendo stasera farebbe un passo avanti notevole. Mancano due partite e il margine di errore si sta riducendo notevolmente. Ma i britannici saranno un ...

LIVE Hockey ghiaccio - Italia-Kazakistan in DIRETTA : Mondiali Prima Divisione. Sfida decisiva per la promozione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Kazakistan, terza partita dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio di Budapest. È già un crocevia fondamentale per gli azzurri, che dopo il passo falso contro l’Ungheria ora non possono più sbagliare. Passeranno le prime due del torneo e ci sono ancora tre partite da affrontare, ma perdere ancora terreno rischierebbe di compromettere ulteriormente il cammino della Nazionale di ...

LIVE Hockey ghiaccio - Italia-Ungheria in DIRETTA : secondo impegno per gli azzurri ai Mondiali 2018 : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, seconda giornata dei Mondiali 2018 di Prima Divisione di Budapest. È una partita fondamentale per gli azzurri. Il primo impegno contro la Polonia è stato più che soddisfacente ed ora la Nazionale di Cleyton Beddoes ha l’opportunità di ottenere altri tre punti. La formazione magiara non va sottovalutata, ma sulla carta è la più debole del girone. Un’altra vittoria ...

LIVE Hockey ghiaccio - Italia-Polonia in DIRETTA : prima sfida dei Mondiali 2018. Azzurri - serve una vittoria : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, prima giornata dei Mondiali 2018 di prima Divisione di Hockey su ghiaccio. È già una sfida cruciale per gli Azzurri, perché affrontano una delle rivali con cui si giocheranno la promozione in Top Division. La Polonia si presenta a Budapest con tante assenze ma venderà cara la pelle. L’Italia, in ogni caso, non può permettersi passi falsi. La formula del torneo, infatti, ...

LIVE Italia-Svezia - Paralimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : gli azzurri per volare in semifinale nello sledge hockey : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per il torneo di sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri tornano in campo dopo aver battuto la Norvegia e aver perso con il Canada: oggi contro gli scandinavi vanno a caccia di una storica qualificazione alle semifinali. Planker e compagni sono chiamati alla vittoria: un successo pieno ci garantirebbe la qualificazione matematica, un ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG/ Risultati LIVE - medagliere : oro hockey per i russi (oggi 25 febbraio) : OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG: Risultati live, medagliere, programma e italiani in gara nell'ultimo giorno dei Giochi, con quattro finali (oggi 25 febbraio)(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 08:41:00 GMT)

LIVE Hockey ghiaccio - Finale Germania-OAR (Russia) in DIRETTA : 3-4 - i russi vincono all’overtime e si prendono l’oro a PyeongChang 2018! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-OAR, Finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È uno degli ultimi eventi di questi Giochi, in programma nell’ultima giornata, come da tradizione. Di fronte due squadre differenti. Da un lato i russi, una vera e propria corazzata. L’OAR si è rivelato un rullo compressore, giungendo in Finale con il miglior attacco (23 reti) ed una ...

