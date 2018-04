Lite tra arbitro e calciatore in un centro sportivo a Nettuno | arriva la polizia

Lite tra paziente e la madre : medico accoltellato durante visita a domicilio : Un medico di famiglia è stato accoltellato ieri pomeriggio al volto durante una visita domiciliare per una Lite scoppiata all'improvviso tra un paziente psichiatrico e la madre. È stato medicato con ...

GF 2018 - il Telefono Rosa sulla Lite tra Aida e Baye : ‘Inaccettabili scene di violenza’ : La lite furibonda (sui toni di:”Ti attacco al muro”) che si è consumata tra Aida Nizar Delgado (QUI chi è) e Baye Dame Dia (QUI chi è) nella casa del Grande Fratello Nip (capitanato da Barbara D’Urso che è tornata al timone della trasmissione dopo tanti anni dalla sua ultima esperienza con la ‘Casa’ per antonomasia) continua a far discutere. Dopo la condanna degli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, anche il Telefono ...

GF 2018 - il Telefono Rosa sulla Lite tra Aida e Baye : ‘Inaccettabili scene di violenza’ : La lite furibonda (“Ti attacco al muro”) che si è consumata tra Aida Nizar Delgado (QUI chi è) Baye Dame Dia (QUI chi è) nella casa del Grande Fratello Nip (capitanato da Barbara D’Urso che è tornata al timone della trasmissione dopo tanti anni dalla sua ultima esperienza con la ‘Casa’ per antonomasia) continua a far discutere. Dopo la condanna degli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, anche il Telefono Rosa fa sentire ...

GF 15 : Lite tra concorrenti - Cristiano Malgioglio chiede squalifica Video : Dopo L'isola dei famosi che si è conclusa lasciando in tanti stupore e delusione per una TV sempre più violenta e trash, sta andando in onda un altro reality molto to, il #Grande Fratello 15 condotto da Barbara D'Urso, che continua sulla stessa falsariga del programma dell'Honduras, a causa del comportamento dei concorrenti. Ieri infatti, dopo un uno contro tutti di giorni fa, dovuto ad un attacco ai danni della spagnola Aida Nizar, un nuovo ...

Aida Nizar - Lite con Baye Dame/ Luigi Favoloso e la trappola per la spagnola : Baye Dame squalificato dopo la forte lite con Aida Nizar al Grande Fratello 15? Il web chiede provvedimenti mentre il gruppo organizza una trappola per la spagnola.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 14:04:00 GMT)

GF 15 : Lite tra concorrenti - Cristiano Malgioglio chiede squalifica : Dopo L'isola dei famosi che si è conclusa lasciando in tanti stupore e delusione per una TV sempre più violenta e trash, sta andando in onda un altro reality molto seguito, il Grande Fratello 15 condotto da Barbara D'Urso, che continua sulla stessa falsariga del programma dell'Honduras, a causa del comportamento dei concorrenti. Ieri infatti, dopo un uno contro tutti di giorni fa, dovuto ad un attacco ai danni della spagnola Aida Nizar, un nuovo ...

"Sei una m..." - "Kompagna sfigata" : Lite tra Asia Argento e Salvini : Botta e risposta al vetriolo tra Asia Argento e Matteo Salvini . Ieri su Twitter l'attrice ha attaccato il leader del Carroccio che nel giorno della Liberazione aveva postato un articolo sulle ...

Pescara - Lite di condominio finisce in tragedia. Accoltellato un 60enne : finisce in tragedia una banale lite di condominio. Ucciso con 17 coltellate, dopo una lite tra vicini di casa, in un condominio di Via Pian delle mele, a Pescara.

Aida Nizar in lacrime - il tiramisù scatena un’altra Lite | GF 15 : Aida Nizar solleva un altro polverone e questa volta dipende tutto da un cucchiaio di tiramisù. Dopo aver lavorato tanto, i ragazzi del GF 15 hanno conservato il dolce in frigo per poterlo gustare tutti insieme. La solitaria Aida Nizar ha voluto agire senza attendere per potersi gustare il mascarpone per il tiramisù, scatenando le contestazioni dei ragazzi. Baye Dame in prima fila, urla e pianti come condimento. Aida Nizar al GF 15, un ciclone ...

Lite condominiale finisce in tragedia : 60enne ucciso a coltellate dal vicino : La vittima trovata in una pozza di sangue in garage, i carabinieri allertati dallo stesso aggressore che è stato arrestato.Continua a leggere

Buffon contrattacca : “Lite con Benatia? Inventata per destabilizzarci” : Buffon contrattacca: “Lite con Benatia? Inventata per destabilizzarci” È proprio Gigi Buffon, il diretto interessato, a smentire la notizia di uno scontro acceso con Benatia dopo la sconfitta contro il Napoli. Il portiere della Juve fa da scudo: “È quel tipo di gossip, palesemente inventato, che si portano dietro le sconfitte di squadre che sembrano […]

Questo nostro amore 80 - diretta quinta puntata : la Lite tra Benedetta e Bernardo : -Di seguito, il liveblogging della puntata del 24 aprile 2018 di Questo nostro amore 80- [live_placement]Il tentativo di Vittorio (Neri Marcorè) di riconquistare Anna (Anna Valle) sembra farsi sempre più vano, nella quinta puntata di Questo nostro amore 80, la fiction in onda questa sera, alle 21:25, su Raiuno. Ma oltre alle loro vicende, la serie continua a seguire quelle delle loro figlie e della famiglia Strano.prosegui la ...

Cinque giorni con Huawei P10 Lite e l’aggiornamento B207 : tra batteria e notifiche Facebook : Da circa una settimana è disponibile qui in Italia il nuovo aggiornamento B207 per coloro che hanno deciso di acquistare un Huawei P10 Lite. Mi riferisco alla versione più popolare dello smartphone, vale a dire quella no brand, anche se in molti in realtà hanno occhi solo per Android Oreo in questo periodo. Dopo aver condiviso con voi le prime informazioni successive al rollout di questo pacchetto software, è assolutamente necessario ...

Scontro tra Biondo e Heather Parisi ad Amici - la produzione si esprime sulla Lite durante il terzo serale : Scontro tra Biondo e Heather Parisi ad Amici, la produzione Fascino del programma si esprime sull'episodio trasmesso in diretta durante il terzo serale di Amici. A seguito della lite tra Biondo e Heather Parisi, verificatasi sabato 21 aprile in diretta su Canale Cinque, anche la produzione interviene per placare gli animi e la bufera mediatica che si è scatenata negli ultimi giorni: un comunicato ufficiale ha espresso massima solidarietà alla ...