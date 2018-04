L’inarrestabile ascesa del fantasy italiano

ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 aprile 2018) Durante gli ultimi anni ilin Italia ha aumentato il suo appeal, coinvolgendo un numero sempre maggiore di lettori e spingendo editori, finora distanti dalle atmosfere di padre Tolkien, a intraprendere la via della magia. Tra i segni dell’inversione di rotta ricordiamo l’incursione di Laterza tra i finalisti dell’ultimo Premio Strega con La Stanza Segreta, i pesi massimi come Licia Troisi o Marco Evangelisti, che ci rappresentano all’estero da anni con numeri importanti o, piaccia o non piaccia, quella Silvana de Mari che oltralpe è l’autrice italiana più venduta dopo Camilleri. E come non menzionare la Bonelli, che sta ottenendo ottimi risultati con la serie di Dragonero, a cura di Stefano Vietti e Luca Enoch che, nata come libro a fumetti ed evoluta in forma di romanzo vero e proprio, si è infine imposta come collana mensile dando poi vita a una serie di spin-off tra i quali ...