Licenziato il cappellano del Congresso Usa | bufera a Capitol Hill

(Di sabato 28 aprile 2018) Nelle molte polemiche che si abbattono regolarmente su, la sede delUsa a Washington spesso teatro di scontri politici senza esclusione di colpi, i leader spirituali raramente ne sono i protagonisti. Questa volta però al centro dell'ultima bagarre c'è proprio un sacerdote gesuita, Patrick Conroy,della Camera ormai uscente. Lo speaker Paul Ryan, repubblicano, ne ha di fatto disposto il licenziamento, ma con motivazioni apparse ad alcuni troppo vaghe, tanto da sollevare dubbi e proteste. Democratici in testa - ma non solo - che arrivano ad ipotizzare ragioni politiche e chiedono un'inchiesta interna per fare chiarezza, richiesta però respinta dai repubblicani.Il cattolico Conroy ha ricoperto per sette anni il ruolo didella Camera, ma il 25 maggio lascerà l'incarico, dopo che un paio di settimane fa Ryan (anche lui ...