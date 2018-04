Serie B : l' Empoli torna in A - cadono Parma e Frosinone : ROMA - Dopo un solo anno di Purgatorio, l'Empoli torna in Serie A. Contro il Novara bastava un punto per festeggiare con 4 turni d'anticipo e il punto è arrivato , 1-1, . Alle spalle della capolista, ...

Calcio : l’Empoli torna in Serie A! Basta il pareggio contro il Novara alla squadra di Andreazzoli : Il sogno è diventato realtà. Dopo la retrocessione della stagione scorsa, l’Empoli torna in Serie A. Agli uomini di Andreazzoli Bastava un pareggio contro il Novara, nel match odierno al Castellani, valido per il 38° turno del campionato cadetto, e così è stato (1-1). E’ il solito Francesco Caputo a sbloccare il risultato (25° gol stagionale, sempre più solo in vetta alla graduatoria dei marcatori in Serie B) al 36′. Toscani ...