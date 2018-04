Lele Mora | «La galera | Berlusconi | io e Loro»

Platinette : "Ho sempre difeso Lele Mora. Era pronto a tutto per Fabrizio Corona" (video) : prosegui la letturaPlatinette: "Ho sempre difeso Lele Mora. Era pronto a tutto per Fabrizio Corona" (video) pubblicato su Gossipblog.it 19 aprile 2018 23:15.

La confessione - Platinette ospite di Peter Gomez : “Lele Mora era pronto a tutto per Fabrizio Corona” : A LA confessione in onda venerdì 20 aprile alle ore 23:00 sul canale NOVE di Discovery Italia Platinette, popolare conduttrice radiofonica di Rtl 102.5, svela a Peter Gomez i retroscena della relazione tra l’ex agente dei vip e il suo protetto. “Lei è stata nella scuderia di Lele Mora?” chiede il giornalista. “Sì, per tre anni, soprattutto quando è andato in carcere”, ricorda la drag queen. “L’ha sempre difeso”, commenta il conduttore. ...

Wanna Marchi e Lele Mora insieme in discoteca : il video (trash) della serata finisce sui social : Cosa ci fanno insieme l’ex talent scout Lele Mora e quella che fu l’imbonitrice più popolare d’Italia Wanna Marchi? Alcune sere fa, i due si sono fatti riprendere insieme in una discoteca, e hanno pubblicato il video sui canali social di Stefania Nobile, la figlia Wanna Marchi. Seduti al tavolo uno accanto all’altro, tra un bicchiere di vino e un altro, cantano la famosa canzone “Comprami” di ...

Lele Mora : “Don Mazzi? Con me la sua Exodus ha guadagnato molto”. “Fabrizio Corona? Malato di denaro” : “Ho fatto molto per Don Mazzi: gli ho fatto capire che non doveva andare in giro gratis e grazie ai miei amici e alle mie feste Exodus ha guadagnato molto. Penso che ce l’abbia con me perché a un certo punto ho aiutato gli ortodossi e questo non gli è piaciuto: c’è un Dio solo e Dio aiuta tutti, i poveri, le zoccole, i banditi… E’ il perdono che conta. Sto creando una mia comunità: si chiamerà Villa Flora Dora, sarà ...

Don Mazzi : "Lele Mora e Corona? Ho perso tempo con loro. Fabrizio si sente una divinità - niente di autentico in lui" : "Lele Mora e Fabrizio Corona? Mi hanno fatto perdere tempo. Fabrizio ero convinto di portarmelo a casa, ma si sente la divinità di se stesso. È personaggio anche quando si pente, non c'è niente di autentico in lui. Non lo voglio più". Nel 1984 Don Mazzi ha fondato Exodus, una comunità che oggi conta 40 sedi e si dedica al recupero di tossici, prostitute e criminali. In un'intervista al Corriere della sera, il ...

Lele Mora a Striscia La Notizia : “Monte le canne se le fa” : Striscia La Notizia ritorna a parlare del canna-gate con Lele Mora che senza giri di parole dichiara: “so che Francesco Monte le canne se le fa” Che piaccia o meno l’edizione de L’Isola dei Famosi 2018 sarà ricordata per il caso canna-gate. Oramai sono settimane che non si parla d’altro, nonostante l’interesse del programma e della produzione di mettere tutto a tacere. La bomba fatta scoppiare da Eva Henger ...

Lele Mora a Striscia la Notizia fa rivelazioni scottanti sull'Isola Video : Durante la puntata di Striscia la Notizia del 5 aprile, Valerio Staffelli è andato a trovare Lele Mora, agente dei vip, che ha scoperto tantissimi personaggi ora famosi del mondo della televisione e che conosce segreti e risvolti del mondo dello spettacolo. Condannato per evasione fiscale e altro Con alle spalle numerose condanne, tra le quali spaccio di cocaina ed anche favoreggiamento alla prostituzione, che lo hanno visto più volte nelle aule ...

