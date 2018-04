Le Iene | è Mentana show | cosa è successo durante l’incontro con una sua “hater” dei

Mentana - a “Le Iene” faccia a faccia con la sua hater : “Assecondare i deliri non ha senso” : Mentana, a “Le Iene” faccia a faccia con la sua hater: “Assecondare i deliri non ha senso” Il confronto non finisce con una riappacificazione, anzi… Continua a leggere

Le Iene - Mentana furioso : 'non assecondo i deliri' Video : In un mondo che appare sempre più social, molte persone, forse insoddisfatte della propria vita, si sentono in dovere di attaccare ripetutamente i personaggi pubblici, spesso per futili motivi o per ragioni di invidia. Sono i cosiddetti haters, odiatori digitali, che passano gran parte della loro giornata a contestare qualsiasi azione dei #vip. Anche Enrico Mentana, direttore di TG LA 7, non è sfuggito all'attacco di alcuni leoni da tastiera e, ...

Le Iene - Mentana furioso : 'non assecondo i deliri' : In un mondo che appare sempre più social, molte persone, forse insoddisfatte della propria vita, si sentono in dovere di attaccare ripetutamente i personaggi pubblici, spesso per futili motivi o per ragioni di invidia. Sono i cosiddetti haters, "odiatori digitali", che passano gran parte della loro giornata a contestare qualsiasi azione dei vip. Anche Enrico Mentana, direttore di TG LA 7, non è sfuggito all'attacco di alcuni "leoni da tastiera" ...

Ascolti tv del 5 marzo - Speciale Elezioni/ Boom per Bruno Vespa ed Enrico Mentana - tIene bene Che tempo che fa : Fabio Fazio tiene bene nel prime time di Rai1 del 5 marzo nonostante il Boom degli speciali legati alle Elezioni politiche con Bruno Vespa ed Enrico Mentana ma non per Nicola Porro.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 12:39:00 GMT)