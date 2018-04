Le confidenze di Brigitte Macron | «Melania Trump? Divertente ma prigioniera»

vanityfair

(Di sabato 28 aprile 2018) Gentile, affascinante e un’ottima compagnia., 65 anni, al rientro a Parigi, ha scelto queste parole per descrivere la First Lady americana, 48, appena incontrata a Washington, nel corso della visita di Stato al fianco del marito e presidente francese Emmanuel. LEGGI ANCHEvs: la Flotus vince la battaglia dello stile La personalità e il carattere dell’ex modella slovena sarebbero così molto diversi dall’immagine cupa e seriosa che è solita mostrare in pubblico, quando il marito e presidente Donaldle è accanto. «È davvero molto. Abbiamo lo stesso senso dell’umorismo, abbiamo riso insieme», ha confidato madamea Le Monde. Ma a, ha aggiunto, non è permesso fare nulla: «Non può nemmeno aprire una finestra alla Casa Bianca. Non può uscire. Deve rispettare molte più limitazioni ...