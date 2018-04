Le benevole analogie con l' inizio del Ventennio

ilgiornale

(Di sabato 28 aprile 2018) Il Movimento 5 stelle, nato per odio verso la politica tradizionale, è il più vecchio e italiano dei partiti. Prendiamo Luigi Di Maio e la politica dei due forni evocata (e applicata) durante le consultazioni: "Da vero politico italiano, a lui interessava soltanto il potere. Arrivarci da destra o da sinistra, era per lui indifferente". È quanto scrive Montanelli di Benito Mussolini. Ma la citazione si può estendere, fatta la tara delle differenze storiche e di statura dei personaggi, anche a Luigi Di Maio. I grillini si proclamano antipolitici e antideologici e si presentano come forza rivoluzionaria ma pragmatica: "Le pregiudiziali sono maglie di ferro o di stagnola. Non abbiamo la pregiudiziale repubblicana, non quella monarchica; non abbiamo la pregiudiziale cattolica o anticattolica, socialista o antisocialista. Siamo dei problemisti, degli attualisti, dei realizzatori che si ...