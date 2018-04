Lazio | Inzaghi non fa calcoli | Pensiamo solo a noi stessi

Inzaghi - Lazio padrona del suo destino : ANSA, - ROMA, 28 APR - "Abbiamo il destino nelle nostre mani. Abbiamo cominciato un lungo ciclo e con un calendario complicato, ma giocheremo pensando che sia una finale, contro una squadra con ottimi ...

Lazio - Inzaghi : 'Abbiamo il destino tra le mani. Un onore ospitare il Liverpool' : La corsa Champions continua e la Lazio non ha intenzione di fermarsi. Alla vigilia della sfida in trasferta contro il Torino, il tecnico biancocelste Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel ...

Lazio - Inzaghi recupera anche Lukaku : Buone notizie per il tecnico biancoceleste che ritrova in gruppo il belga. L'unico assente sarà Marco Parolo

Lazio - Luis Alberto saluta Iniesta : 'Grazie Don Andrès'. Inzaghi riabbraccia Lukaku : L'addio di Andrès Iniesta al Barcellona, dopo 22 stagioni consecutive, non ha lasciato indifferente neanche Luis Alberto. Il trequartista della Lazio su Instagram ha reso omaggio al connazionale ...

Lazio - Inzaghi in ansia per Parolo : Domani pomeriggio partirà l'operazione Torino dove la Lazio sarà seguita da almeno mille tifosi , biglietti in vendita a 20 euro per il settore ospiti, . Inzaghi ritrova la squadra dopo due giorni di ...

Lazio - Inzaghi : 'Salisburgo una serata storta. Siamo ripartiti grazie ai tifosi' : Il Teatro Ghione di Roma, ancora una volta, si è vestito di biancoceleste. Ieri sera è andato in scena 'Lazio 1915 amore e guerra', uno spettacolo dedicato alla squadra dell'epoca, tenendo viva l'...

Lazio - Inzaghi : 'Ora quattro partite al massimo' : 'Al di là di quello che fanno gli altri, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Mancano quattro partite molto importanti e cercheremo di farle al massimo'. Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ...

Lazio - Inzaghi : 'Futuro? Spero di rimanere qui a lungo' : Vogliamo rimanere nelle prime quattro, daremo anima e corpo per farcela ', ha sottolineato a Premium Sport, aggiungendo: ' Comunque vada io sto benissimo qui e penso di rimanerci a lungo. Immobile ...

Lazio - Inzaghi : 'Daremo anima e corpo per entrare in Champions' : Vogliamo rimanere nelle prime quattro, daremo anima e corpo per farcela', ha sottolineato a Premium Sport, aggiungendo: 'Comunque vada io sto benissimo qui e penso di rimanerci a lungo' 'Immobile sta ...

Inzaghi allontana la Juventus : 'Sto benissimo alla Lazio - qui a lungo' : La Lazio continua la sua cavalcata verso la Champions League travolgendo la Sampdoria 3-0, l'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi commenta a Premium Sport al termine del match: 'I ragazzi sono stati bravissimi, perché oggi non era semplice: giocavamo contro una buonissima squadra, ma l'abbiamo interpretata bene fin da subito, assorbendo tra l'...

Lazio-Samp Diretta Live Serie A Cronaca Inzaghi : Calciomercato.it vi offre la Cronaca del match dello stadio 'Olimpico'. FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO - Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson, ...

Lazio - Inzaghi contro la Sampdoria lancia lo sprint : Ormai sommando il numero dei torti, il risultato non cambia: la Lazio vince e deve continuare a vincerle tutte sino alla fine. Perché il calendario , vedi la facile vittoria di ieri della Roma, delle ...

Lazio - Inzaghi : 'L'ultima salita per la Champions'. Parolo ce la fa : Dopo la rocambolesca e polemica vittoria contro la Fiorentina nell'ultimo turno infrasettimanale, la Lazio è concentrata sulla sfida contro la Sampdoria, in scena domani alle 15 allo stadio Olimpico. ...