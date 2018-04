Lazio | in trasferta sei micidiale | rendimento esterno da scudetto

Lazio - a Kiev solo freddo : ecco perché i tifosi non sono andati in trasferta : La Lazio arriva a Kiev, trova il freddo ma non i suoi tifosi. Come riporta il Corriere dello Sport, durante l'ispezione del campo della Dinamo una lieve pioggerella si è subita trasformata in nevischio. Nello stadio dove si giocherà la finale di Champions League non ci sono precedenti ...

Lazio : niente trasferta tifosi a Kiev : ANSA, - ROMA, 9 MAR - trasferta dei tifosi biancocelesti a Kiev annullata per motivi di sicurezza. Lo ha annunciato la Lazio in vista della prossima sfida di Europa League in casa della Dinamo, in ...

Calcio - Europa League 2018 : Lazio-Dinamo Kiev 2-2 nell’andata degli ottavi di finale. Servirà l’impresa in trasferta : Lazio e Dinamo Kiev impattano per 2-2 nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2018 di Calcio e rimandano ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno, che si giocherà tra sette giorni in Ucraina. Vantaggio ospite con Tsygankov al 52′, pari di Immobile al 54′, poi Anderson firma il sorpasso al 62′. Pari definitivo di Moraes, entrato da poco, al 79′. Rimpianti per un palo di Immobile nel corso ...

Lazio come la Juventus - 2-2 all’andata : adesso il blitz in trasferta contro la Dinamo Kiev : Proprio come la Juventus. Finisce 2-2 la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Lazio e Dinamo Kiev, ottima prestazione in fase offensiva della squadra di Simone Inzaghi mentre qualche problema di troppo in fase difensiva. La Lazio gioca meglio nel primo tempo ma non riesce a sfondare, il vantaggio però è della Dinamo Kiev che passa con una rete di Tsygankov. La reazione della Lazio è di quelle importanti ed in pochi ...

Allegri - Lazio trasferta determinante : TORINO, 2 MAR - La trasferta a Roma contro la Lazio "é un passaggio determinante per il campionato della Juventus. Sarà la sesta trasferta in 8 partite, poi giocheremo spesso in casa". Così ...

Lazio - trasferta vietata con il Sassuolo : i tifosi incitano la squadra alla stazione Termini : ROMA La stazione Termini si è colorata di biancoceleste oggi pomeriggio. Fuori all'ingresso di Via Marsala centinaia di tifosi della Lazio hanno atteso l'arrivo della squadra in partenza per Reggio ...