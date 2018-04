Lavoro | Eurostat | in un anno 3 497 morti nell' Unione europea

askanews

: Mappa chiarissima della disoccupazione in Europa. Che ci fa capire che anche al nord Italia, dove pure la situazion… - francescoseghez : Mappa chiarissima della disoccupazione in Europa. Che ci fa capire che anche al nord Italia, dove pure la situazion… - Agenzia_Ansa : #Occupazione al 62,3% nel 2017, #Italia penultima in #Ue - newzit : Eurostat, Giovani Industriali Reggio Calabria: «Mancanza lavoro in Calabria dramma infinito, servono risposte urgen… -

(Di sabato 28 aprile 2018) Roma, 28 apr. , askanews, 'How safe are you at work?' è il titolo del dossier dell'sugli incidenti mortali. Nel 2015, si legge, gli incidenti fatali sulsono stati ...