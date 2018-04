L' animale della foto era imbalsamato | il WildLife Photographer Of The Year

huffingtonpost

(Di sabato 28 aprile 2018) Con "The Might Raider", "il formichiere notturno" aveva vinto il premioOf The2017 nella categoria "Animali nel loro ambiente naturale" . Peccato però che l'in questione fosse un "fake" o meglio, una creatura viva sì, ma probabilmente qualche anno fa. Secondo il Natural History Museum di Londra il formichiere immortalato da Marcio Cabral mentre si avvicina, sotto le stelle, a un nido di termiti, sarebbe un esemplareche si trova all'ingresso del Parco nazionale delle Ema, in Brasile.A sollevare dubbi circa l'autenticitàsono state alcune segnalazioni anonime arrivate al prestigioso concorso britannico digrafia naturalistica, accompagnate da alcuneche proverebbero l'utilizzo di unimpagliato per realizzare lo scatto. Dopo aver fatto esaminare il materiale ad alcuni esperti, il responso del ...