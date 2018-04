Lamborghini Urus | l’auto totale che piace anche alle donne

vanityfair

(Di sabato 28 aprile 2018) Schierati spalla a spalla, le braccia conserte, lo sguardo severo, uomini edici aspettano davanti al centro congressistito nel circuito romano di Vlunga. Dietro di loro, le auto simbolo di un marchio che oggi è sinonimo di potenza, tecnologia e stile: tra una Huracan verde e un Aventador rossa, a completare i colori della bandiera italiana, c’è una stupendabianca nuova di zecca. Poco più indietro, altre 10 disposte a semicerchio aspettano di essere guidate in pista. È il lancio dinamico del Suv «più potente e veloce del mondo»: un vento fresco ci porta sollievo mentre scattiamo le prime foto, appena sbarcati sul piazzale battuto da un sole feroce. Per noi sarà una giornata emozionante, un 25 aprile non convenzionale, mentre per chi ci accoglie è una delle molte presentazioni già tenute e che continueranno per alcuni giorni. Sui loro visi, il ...