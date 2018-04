L’amara verità dietro i sorrisi 

lastampa

: RT @fildifranco: L'amara verità. Piccolo dettaglio: non lo sono diventati, lo sono sempre stati e sono sempre riusciti a prendere per il cu… - modestazza : RT @fildifranco: L'amara verità. Piccolo dettaglio: non lo sono diventati, lo sono sempre stati e sono sempre riusciti a prendere per il cu… - fildifranco : L'amara verità. Piccolo dettaglio: non lo sono diventati, lo sono sempre stati e sono sempre riusciti a prendere pe… - LucianiAlberto : @SimonTasve @OfficialASRoma @SimonTasve io non scaldo nulla è l’amara constatazione di una triste verità: sono ques… -

(Di sabato 28 aprile 2018) È stato molto mediatico, anche per il luogo dov’è avvenuto, ieri l’incontro tra i leader del Nord e del Sud Corea, nella zona smilitarizzata al confine tra i due Paesi, molto militarizzata, abbastanza spettrale e davvero minacciosa. In un posto del genere tutti i discorsi di pace di Kim Jong-un non possono essere che benvenuti....