L’aereo è in avaria | il pilota ha un’unica chance per salvare i passeggeri L’atterraggio

(Di sabato 28 aprile 2018) Le telecamere di sicurezza di una concessionaria auto di Calgary, in Canada, ha ripreso l’eccezionale atterraggio di un piccolo aereo sulla 36th street, tra le auto in corsa. Ildel velivolo, che trasportava 4 persone, ha dovuto affrontare un atterraggio d’emergenza a causa di un’. La manovra è stata portata a termine in maniera perfetta nonostante le condizioni e per questo la compagnia aerea si è complimentato con ilche è riuscito a portare a terra sani e salvi tutti ie l’equipaggio L'articolo L’aereo è in, ilha un’unicaper. L’atterraggio d’emergenza è eccezionale proviene da Il Fatto Quotidiano.