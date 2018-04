L' abbraccio Berlusconi-Salvini | ' Nessuno riuscirà a dividerci'

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - il retroscena sull'abbraccio a Trieste : Si sarebbero evitati accuratamente tutto il giorno finché in tarda serata si sono abbracciati all' Harry's bar a Trieste Silvio Berlusconi e Matteo Salvini , dove la loro campagna elettorale in Friuli ...

L'abbraccio tra Salvini e Berlusconi all'Harry's Bar di Trieste : "Nessuno ci dividerà" : Dopo aver chiuso la campagna elettorale separatamente Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si incontrano all'Harry's Bar, in Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste, in tarda serata.Abbracci, risate e un breve colloquio per i leader di FI e della Lega. "Il centrodestra è unito, nessuno lo dividerà", sono state le parole, a quanto si apprende, di Berlusconi, seduto al tavolo con tutta la delegazione parlamentare azzurra che lo ha ...

