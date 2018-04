“La verità su Corona e Silvia Provvedi” Gossip bomba La notizia della loro rottura

Torino - Cairo allo scoperto : “Lascio il club? Ecco la verità” : Il Torino è concentrato sulle ultime partite del campionato di Serie A ma si pensa anche al futuro, interessanti dichiarazioni da parte del numero uno granata sul futuro del club: “Non ho alcuna intenzione di quotarlo in borsa, anche se il Torino ha avuto dei buoni risultati anche economici in questi ultimi 5 anni, in cui si sono recuperate perdite del passato. Non è una cosa a cui ho mai pensato. Non è una cosa della Cairo Communication ...

“La verità sul mio viso”. Emilio Fede - la triste realtà. Dopo averlo rivisto in tv tutti a parlare di chirurgia plastica. Ma è l’ex direttore del Tg4 a raccontare tutto : “Ecco cosa sono costretto a fare” : sono giorni che non si parla d’altro: il re assoluto del trash dagli anni ’90 ad oggi, ladies and gentleman, Mr. Emilio Fede! Eh sì, perché Dopo la sua ultima apparizione a “Non E’ L’Arena” di Massimo Giletti, in molti si sono chiesti se fosse rifatto o meno e anche se la risposta sembra scontata, l’ex direttore del TG4 ha svelato una sua personale verità. Contattato da Il Fatto Quotidiano il giornalista ha svelato che: “La prendo con ...

Odifreddi cacciato da Repubblica/ Fatale il post su Scalfari e l'intervista al Papa “La verità non interessa!” : Odifreddi cacciato da Repubblica: Fatale il post su Scalfari e la fake intervista al Papa. “La verità non interessa!”, il duro attacco del matematico, silurato dal direttore Calabresi(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 00:38:00 GMT)

“La verità su Giorgio e Nino”. Uomini e Donne - parla Anna Tedesco dopo un lungo silenzio. Storia segreta con Manetti? La ex Dama ha deciso di confessare tutto - anche quell’aspetto inedito su Castanotto : La ormai ex Dama Anna Tedesco torna a parlare a ‘Uomini e Donne Magazine’. Negli ultimi mesi ha fatto parlare soprattutto per le indiscrezioni su una relazione segreta a Giorgio Manetti, che lei al contrario ha sempre negato. “Mi sono ritirata da Uomini e Donne: su di me sono state dette troppe parole al vento”, ha spiegato la Tedesco. La principale ragione che l’ha spinta ad andarsene, è per gli attacchi ...

Fabrizio Corona : “Lancio nuova marca” - giallo sul nome scelto dall’ex re dei paparazzi. Uscito da poco dal carcere cerca di riavviare gli affari. Perché ha chiamato così la sua ultima linea di abbigliamento? La verità : Fabrizio Corona libero vuol dire tante cose. Si è detti della nuova vita dell’ex re dei paparazzi, voglioso di sistemarsi, sposarsi di nuovo e avere un altro figlio. Intanto, però, gli affari devono sempre essere portati avanti, e così l’ultima iniziativa commerciale è questa: “Adalet”, termine che in turco sta per ”giustizia”, ed è questo il nome che Fabrizio Corona ha dato alla sua nuova linea di abbigliamento. ...

“La sua vita… Ecco la verità su Giancarlo Magalli”. Marcello Cirillo - scomparso dalle scene - ci va giù pesante e vuota il sacco. Altro che ‘fatti vostri’… : Marcello Cirillo. Per tutti semplicemente Marcello. Per anni voce e musica de “I Fatti Vostri”, uno dei programmi più duraturi di Rai 2. La sua avventura sembrava destinata a non concludersi mai, invece, suo malgrado, è stato costretto a scendere dalla nave che anche grazie a lui ha continuato ad andare per anni. Adesso viene a galla il motivo. Marcello infatti punta il dito contro Giancarlo Magalli, il suo capitano di lungo corso : ...

“La verità su Fabrizio ve la dico io!”. Frizzi - pesante attacco. Nel giorno della camera ardente - un supervip e amico di lunga data esce dal coro : è subito polemica : C’è sempre una voce fuori dal coro, in ogni circostanza, anche quelle più delicate. In Italia, poi, è quasi uno sport. E mentre continua il via via di persone comuni e vip alla camera ardente di Fabrizio Frizzi per un ultimo saluto, sul web continuano ad arrivare messaggi di ricordo dei suoi amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Uno in particolare, però, ha catturato particolare attenzione: si tratta di Pupo. Il cantante si ...

“La malattia di Fabrizio - quello che lui non ha mai voluto dire…”. La sconvolgente verità di Giancarlo Magalli. A poche ore dalla morte di Frizzi - le parole dell’amico e collega gettano nuova luce sul calvario degli ultimi mesi : La morte di Fabrizio Frizzi è stata un colpo. Il conduttore televisivo era amato dal pubblico, ma anche dai colleghi che soprattutto in quest’ultimo periodo gli sono stati vicino, manifestandogli il grandissimo affetto che avevano nei suoi riguardi. In queste ore il web è letteralmente esploso e in tanti, tantissimi, hanno voluto lanciare un messaggio, un ricordo per onorare la memoria del professionista, ma soprattutto dell’uomo. Tra le ...

“Tiziano non è padre”. Chi è la bambina. La foto di Tiziano Ferro aveva fatto impazzire i fan : tutti avevano creduto al lieto evento. “La meraviglia assoluta” - aveva scritto lui - ma adesso viene fuori la verità : Una foto bellissima che ha fatto strabuzzare gli occhi ai fan. Da un po’ di tempo, Tiziano Ferro aveva dichiarato di avere il desiderio di diventare padre. Poi è spuntata una foto bellissima che ritrae il cantante con un bebè tra le braccia. Lo stupore e la gioia sono stati generalizzati, il web è letteralmente impazzito. Inoltre, l’interprete ha aggiunto una frase che ha mandato tutti in confusione: “La meraviglia ...

“Nozze da sogno…”. Chechu e Nacho stupiscono tutti. Ormai da giorni si vocifera sul matrimonio segreto tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e adesso viene fuori la verità. A confessare tutto è proprio la sorellina di Belen che - a questo punto - non si può più nascondere : “La festa dell’amore” : Sono passati ben cinque mesi da quando è scoppiata la passione nella casa del Grande Fratello Vip. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti e innamorati in un secondo, al punto che lei ha lasciato il fidanzatissimo Francesco Monte, ma questa Ormai è storia. Dopo l’uscita dalla casa nessuno dava un centesimo alla coppietta, ma alla fine hanno stupito tutti e sono ancora insieme. Sul web è un pullulare di foto e ...

“La verità su Tina e Gemma”. Uomini e Donne - la rivelazione di Giorgio Manetti. ll ”Gabbiano” racconta cosa ‘si nasconde’ dietro al rapporto con la dama e la velenosa opinionista : Si torna a parlare di ”Uomini e Donne” e dei protagonisti assoluti del trono over: il trio composto da Tina Cipollari, la dama Gemma Galgani e il cavaliere Giorgio Manetti. La scorsa settimana Tina Cipollari e Gemma Galgani, la famosa dama, erano state al centro della polemica per ‘colpa’ di Giorgio Manetti. Una delle cause del mancato ritorno di fiamma fra Gemma Galgani e il cavaliere sarebbe stata la presenza di ...

“Francesca Cipriani fidanzata - la verità”. Altro che ricco imprenditore… Da settimane non si fa che spettegolare : “La ricopre di regali” - ma invece le cose sono molto (ma molto) diverse. Vengono fuori gli altarini. Gola profonda ha parlato : Sicuramente è una delle grandi protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi: Francesca Cipriani è un’esplosione di vitalità. Laggiù in Honduras si è conquistata l’affetto del pubblico che segue le sue gesta con molto interesse, ormai i suoi teatrini sono diventati epici, sebbene tra i naufraghi qualche malumore sia nato. Ultimamente Gaspare e Bianca Atzei le hanno tirato un brutto tiro, visto che tra un malore e l’Altro l’ex pupa ...

“La verità sulla morte di Davide Astori”. Il giorno dopo - ecco di cosa si parla. Finora si è ipotizzato un arresto cardiocircolatorio - ma le cause del decesso potrebbero essere altre. “Perché dai controlli nessuno si è accorto di nulla” : La morte di Davide Astori è stata un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto la sua famiglia, l’Italia e il mondo. Tutti sono rimasti senza fiato alla notizia della prematura scomparsa del capitano della Fiorentina morto improvvisamente nel sonno a 31 anni e ritrovato senza vita in albergo a poche ore della partita contro l’Udinese. Ma perché è morto? Le prime indiscrezioni hanno parlato di un possibile arresto cardio-circolatorio del calciatore ...

