La top 10 delle icone sexy del 2018 : ecco le 10 donne più belle del mondo [FOTO] : 1/40 Rosie Huntington-Whiteley ...

Stop ai neonicotinoidi - nemici delle api : Le api svolgono, insieme ad altri insetti, la funzione di impollinatrici, indispensabile per il mondo vegetale: la Fao nota che delle 100 specie vegetali che forniscono il 90% del cibo nel mondo, 71 ...

Amazon Alexa aveva un bug che permetteva la registrazione no stop delle conversazioni : I ricercatori di Checkmarx hanno trovato un modo per convincere Amazon Alexa ad ascoltare e inviare una trascrizione di tutte le conversazioni che registra L'articolo Amazon Alexa aveva un bug che permetteva la registrazione no stop delle conversazioni proviene da TuttoAndroid.

Master Expo' : l'8 e 9 maggio a Sanremo il 'top' delle eccellenze per le forniture alberghiere : Appuntamento di grande spessore, per gli operatori del settore turistico ed alberghiero, martedì 8 e mercoledì 9 maggio prossimi, al Palafiori di Sanremo. La nota azienda matuziana 'Master Sanremo' , ...

Come è morto Avicii? I primi risultati delle due autopsie dopo i sospetti di omicidio : I sospetti su Come è morto Avicii, il dj svedese che si è spento in Oman a soli 28 anni lo scorso venerdì, vengono fugati dalle prime risultanze dell’autopsia sul suo corpo. L’emittente pubblica svedese SVT, citando le informazioni di un anonimo funzionario di polizia in Oman, afferma che la polizia locale ha condotto due esami autoptici sul cadavere dell’artista: le autopsie non hanno rivelato nulla di sospetto e ...

Reputazione - ecco la top 10 delle aziende in Italia : Ferrerro sul podio : 'In un periodo caratterizzato da una crescente sfiducia nei confronti della politica e alle Istituzioni, crescono inesorabilmente le attese nei confronti delle aziende, oggi impreparate a guidare ...

Ecco la top 10 delle caratteristiche preferite in uno smartphone secondo gli utenti : Ecco una top 10 delle caratteristiche che gli utenti preferiscono e cercano negli smartphone: al primo posto la batteria, mentre in coda la doppia SIM o i materiali di qualità. L'articolo Ecco la top 10 delle caratteristiche preferite in uno smartphone secondo gli utenti proviene da TuttoAndroid.

Bari - 'Stop alla violenza sulle donne' : il 21 e 22 aprile la benedizione delle due ruote si tinge di rosa : ...dell' evento 'Uno stop alla violenza benedizione delle due ruote e dei loro biker' l'evento è organizzato dall'associazione Party in moto con il patrocinio del comune di Bari Assessorato allo sport e ...

Elisa D'Ospina : «Ragazze - siate curvy e felici anche con la 48. Stop ai guru delle diete» : «Per dimagrire non prendete pillole, perché i miracoli non esistono. Niente diete fai-da-te, non ascoltate guru in tv. E soprattutto non fate diventare un'ossessione il vostro peso....

Elisa D'Ospina : «Ragazze - siate curvy e felici anche con la 48. Stop ai guru delle diete» : 'Per dimagrire non prendete pillole, perché i miracoli non esistono. Niente diete fai-da-te, non ascoltate guru in tv. E soprattutto non fate diventare un'ossessione il vostro peso. Perché anche chi ...

Atac a rischio stop : niente garanzie «No» delle banche a fideiussione : Nessuna banca si fida dell?Atac. In sei mesi la più grande partecipata dei trasporti pubblici del Paese, quasi 12mila dipendenti e un debito ciclopico di 1,3 miliardi, non è...

Elezioni - satira e 'fake' nella top Ten delle condivisioni sui social : ... stimando la tendenza politica delle diverse fonti e misurando il livello di polarizzazione delle audience online. Il rapporto mostra che gli argomenti arrivati all'attenzione degli italiani sui ...

Virginia Raggi - nella Roma delle buche serve la Formula E per riaprire un sottopassaggio : La sindaca infila la fascia tricolore e inaugura la riapertura di un sottopasso esistente, ma chiuso da 15 anni. L’intervento di recupero – di assoluta modestia, che dovrebbe di regola far parte della manutenzione ordinaria di una città e che ha interessato principalmente opere di pulizia: “la pittura del sottopasso, la rimozione delle scritte, il restauro del travertino, la posa in opera di un nuovo corrimano e l’installazione ...

Coldiretti : "Stop alle speculazioni delle industrie sul prezzo del latte" : Stop al far west sui contratti per il latte. E' quanto chiede Coldiretti di fronte alle comunicazioni di variazione unilaterale al ribasso del prezzo alla stalla o di riduzione delle quantità ...