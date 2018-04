La settimana europea della vaccinazione per promuovere la cultura vaccinale

Al via la settimana europea delle vaccinazioni - FIMP : “Informiamo correttamente le famiglie” : La battaglia contro la crescente diffidenza sui vaccini si combatte anche attraverso la corretta informazione che ormai non può prescindere dall’uso del web e dei principali social network. Grazie a questi strumenti è possibile rafforzare il rapporto fiduciario e duraturo tra il pediatra di famiglia e i genitori e bambini residenti nel nostro Paese. E’ questo il messaggio lanciato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) in occasione ...