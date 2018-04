La Roma travolge il Chievo 4-1 e consolida il terzo posto

Liverpool- Roma 5-2 - Salah travolge il suo passato ma i giallorossi sono ancora vivi : LIVERPOOL - Troppo elettrico e affamato di emozioni il Liverpool, troppo fragile psicologicamente e tatticamente la Roma. La gara d'andata della semifinale si rivela per 70 minuti una lectio ...

Bari - furgone in retRomarcia travolge moto a Palese : ferito il centauro : Grave incidente su corso Vittorio Emanuele a Palese. Un uomo di circa 40 anni in sella alla sua moto è stato travolto da un furgone. Le dinamiche non sono ancora chiare, ma a detta di alcuni testimoni ...