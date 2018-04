La Roma non rallenta | Chievo travolto 4-1 Ora il sogno si chiama Liverpool

Pallotta : "Roma-Liverpool non mi interessa - mi importa solo di Sean Cox. Gli italiani protestino" : I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, e purtroppo per questa minoranza di perfetti imbecilli si compromette la nostra storia e il nostro patrimonio'. Chiara Zucchelli

Roma - REGISTRATA FIGLIA DI DUE PADRI/ Pd : "Legge non permette adozioni". FI : "Diritto naturale calpestato" : ROMA, FIGLIA di due papà REGISTRATA all'anagrafe: anche il comune guidato da Virginia Raggi segue la linea tracciata da Chiara Appendino a Torino. Svo

Roma - REGISTRATA FIGLIA DI DUE PADRI/ Pd : “Legge non permette adozioni”. FI : “Diritto naturale calpestato” : ROMA, FIGLIA di due papà REGISTRATA all'anagrafe: anche il comune guidato da Virginia Raggi segue la linea tracciata da Chiara Appendino a Torino. Svolta per le famiglie arcobaleno.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 17:21:00 GMT)

Registrata la figli di due padriAnagrafe - Roma segue TorinoNessun intervento del tribunale : Dopo Torino, Roma. Anche il Campidoglio ha registrato all'anagrafe la figlia di due persone dello stesso sesso, in questo caso due uomini. Lo rende noto il legale della coppia, Alexander Schuster, secondo cui si tratta di "un'importante svolta nel comune piu' grande d'Italia Segui su affaritaliani.it

La Questura di Roma : 'I tifosi del Liverpool non saranno confinati' : L'attenzione rimane alta e massima ma sempre con l'obbiettivo di far vivere ai tifosi di casa e ospiti una giornata di sport in un'ottica d'inclusione. I servizi cominceranno dal giorno prima con un ...

Funzionario Questura Roma : “tifosi Liverpool non saranno confinati” : “Nessun confinamento. I tifosi del Liverpool saranno invitati a godersi la città. Noi abbiamo predisposto dei sistemi di vigilanza e sicurezza per evitare qualsiasi tipo di problematica però non ci sarà alcun tipo di confinamento, di zone particolari quindi i tifosi inglesi come quelli di casa potranno godersi la città prima del match e anche durante il match garantiremo la massima tranquillità e vivibilità della città”. Lo ha detto ...

Non mangiare lattuga Romana dell’Arizona : è pericolosa : Gli Stati Uniti sono alle prese con l’infezione del batterio Escherichia per il consumo di lattuga romana prodotta in Arizona

Matteo Salvini - il retroscena : retRomarcia sulla Le Pen per non fare uno sgarbo a Mattarella : Potrebbe disertare il comizio del Primo maggio con Marine Le Pen a Nizza Matteo Salvini. Al raduno del movimento dell'Europa delle Nazioni e delle Libertà dove sarà presente tutta l'estrema destra ...

Liverpool - i due tifosi della Roma rinviati a giudizio/ “Non siamo stati noi” - i giallorossi negano : Liverpool, i due tifosi della Roma rinviati a giudizio: “Non siamo stati noi”. Gli ultras giallorossi negano qualsiasi responsabilità nei confronti del povero tifoso dei Reds ferito(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:58:00 GMT)

Roma-Liverpool - il calcio che non vogliamo : ora in città regna la paura : Roma-Liverpool- Dopo i brutti episisodi del match d’andata tra i tifosi inglesi e quelli giallorossi, c’è grande paura e preoccupazione per il match di ritorno allo stadio Olimpico. città blindata. Moltiplicate le forze di sicurezza e i controlli, ma è chiaro che tra i tifosi regni la paura. IL calcio CHE NON vogliamo Una serata […] L'articolo Roma-Liverpool, il calcio che non vogliamo: ora in città regna la paura proviene da ...

Roma - il referendum su Atac non s'ha da fare : il Campidoglio rinvia tutto : Slitta a Roma la data del referendum che dovrà decidere le sorti di Atac, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico. Il Campidoglio, tramite una nota stampa diffusa oggi, ha deciso di rinviare la consultazione a data...

il supertifoso Romanista enrico vanzina dopo il liverpool : 'il ritorno? mi affido a john lennon…' - Sport : Stefano Caselli per il Fatto Quotidiano Circola sul web una cosa chiamata 'il pensiero del romanista' che più o meno dice così: 'Io tifo Roma, pensa te se mi può interessare vincere la Coppa'. Ecco, ...

Metro B Roma : fumo da treno - linea riaperta dopo due ore/ Ultime notizie Atac - Stefano : “Non è stato guasto” : Roma, altro stop Metro B: Ultime notizie, disagi Atac. linea chiusa tra San Paolo e Castro Pretorio, guasto a Colosseo? Traffico rallentato e "giallo" sui bus sostitutivi di superficie(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:00:00 GMT)

Liverpool - incriminati i due tifosi Romanisti. Ma l'accusa non è più tentato omicidio : I due italiani, tifosi romanisti, arrestati a Liverpool per le violenze fuori dallo stadio prima di Liverpool-Roma e sfociate nel grave ferimento di un supporter dei Reds, Sean Cox, di 53 anni, ora...