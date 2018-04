La Roma ne fa 4 al Chievo

Roma-Chievo Verona streaming e diretta tv - dove vederla : Roma-Chievo Verona streaming diretta tv dove vederla Roma-Chievo Verona, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A, IN diretta TV, ORARIO, dove vederla IN streaming, dove vederla SU PC. Roma-Chievo Verona CLICCARE QUI PER LA diretta LIVE DELLA PARTITA " , orario 18:00 , , partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A , classifica e ...

Video Gol Roma-Chievo Verona 4-1 : Highlights e Tabellino Serie A 28-04-2018 : Risultato Finale Roma-Chievo Verona 4-1: Cronaca e Video Gol Schick, Dzeko, El Shaarawy, Inglese 35° Giornata Serie A 28 Aprile 2018. Finisce con un perentorio 4-1 l’anticipo della 35° giornata della Serie A Roma-Chievo Verona. Nel primo tempo la Roma mostra subito i muscoli, seppur il primo brivido arrivi dalle fila dei veronesi. Al quinto minuto infatti, Castro calcia un tiro potentissimo che scheggia l’incrocio dei pali, ...

Anticipo Serie A - Roma-Chievo 4-1 : 19.54 Nell'Anticipo la Roma all'Olimpico batte 4-1 il Chievo. Giallorossi avanti al 9' con il secondo gol di fila di Schick (assist di Nainggolan). Raddoppia Dzeko che batte Sorrentino (40').Pali di Fazio ed El Shaarawy.Nel 2° tempo Calvarese concede il rigore per una trattenuta di Juan Jesus su Inglese ed espelle il brasiliano.Decisione confermata dal Var. Ma Alisson 'ipnotizza' lo stesso Inglese e respinge.La Roma,in 10, va ancora segno con ...

