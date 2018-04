La Roma batte il Chievo 4-1 : A quattro giorni dal ritorno della semifinale di Champions League contro il Liverpool, la Roma travolge 4-1 il Chievo nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A. Giallorossi in vantaggio al 9° ...

Garcia batte il Salisburgo e pensa alla Roma. 'Può andare in finale di Champions' : Dopo il 2-0 al Salisburgo nella semifinale d'andata di Europa League, Rudi Garcia, tecnico del Marsiglia, ha rilasciato queste dichiarazioni: 'Una serata bellissima, i nostri tifosi sono stati ...

Roma - 5 motivi per cui i calci piazzati sono l’arma in più per battere il Liverpool : Roma, 5 motivi per cui i calci piazzati sono l’arma in più per battere il Liverpool Punizioni e calci d’angolo possono far sorridere i giallorossi nella semifinale di Champions League Continua a leggere

Serie A - la Lazio batte 4-0 la Samp e risponde a Roma e Inter. L'Atalanta supera in classifica il Milan : Dopo i tre anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Roma, Sassuolo e Benevento , la 34esima giornata di Serie A è proseguita alle 12:30 di oggi con il match dell'ora di pranzo tra il Cagliari ...

Università Romane - Link Campus batte Luiss 1-0 e si conferma campione : Un colpo di testa al 23' del primo tempo del difensore Giorgio Pane permette alla Link Campus University, per il secondo anno consecutivo, di vincere il campionato di calcio delle Università romane, ...

La Roma batte la Spal 3-0 Schick : prima rete in campionato : Vittoria netta e convincente della Roma che supera la Spal 3-0. Apre le marcature l'autogol di Vicari nel 1° tempo, mentre nella ripresa arrivano le reti di Nainggolan e Schick, la...

RISCHIO SALMONELLA - SALAME RITIRATO DAL MERCATO/ Listeria nella spianata Romana : cosa provoca il batterio? : RISCHIO SALMOnella, SALAME RITIRATO dal MERCATO: trovata Listeria monocytogenes nella spianata romana, questa può causare dei problemi davvero molto pericolosi per la salute.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 18:56:00 GMT)

Mané avverte la Roma : 'Questo Liverpool può battere chiunque' : TORINO - ' Sappiamo che non sarà una partita facile ma abbiamo qualità per battere qualsiasi squadra in questa competizione. Cercheremo di fare del nostro meglio e vincere. Se possiamo vincere la ...

Manè : “con la Roma non sarà facile ma Liverpool può battere tutti” : “Sappiamo che con la Roma non sarà una partita facile ma abbiamo qualità per battere qualsiasi squadra. Cercheremo di fare del nostro meglio e vincerla”. E’ il pensiero dell’attaccante del Liverpool, Sadio Mané, riguardo alla doppia sfida Champions contro i giallorossi nelle semifinali della massima competizione continentale per club. Sulle possibilità dei ‘reds’ di vincere la coppa, il giocatore senegalese, ...

Roma arrembante e Lazio pronta a ribattere : Lo spettacolo all’Olimpico si è visto solo nei minuti finali tra Lazio e Roma, posticipo della giornata 32 di Serie

Comuni - sugli investimenti Milano batte Roma 11 a 1 : In fatto di ambizioni, Milano non ha rivali nei programmi di finanza locale. Il preventivo 2018 del Comune mette in calendario 2,4 miliardi di euro di investimenti. Si tratta di 1.786 euro per abitante, cioè undici volte tanto i 163 euro pro capite previsti a Roma. Milano, retta da una struttura di entrate più solida, primeggia anche nella spesa per welfare, istruzione e sviluppo. Firenze è in testa nei beni culturali e nei progetti per ...

Roma - Pallotta : "Un altro Barcellona? Sì - possiamo battere il Liverpool" : Certo che possiamo vincere, perché non potremmo? Abbiamo giocato contro il Barcellona, che dovrebbe essere la squadra più forte del mondo. In questi 5 anni non abbiamo mai giocato così bene". ...

Manolas urla come Tardelli. Il greco : "La Roma c'è e può battere tutti" : La Roma ha compiuto qualcosa di unico e l'impresa dei giallorossi resterà per sempre negli annali del calcio. I ragazzi di Eusebio Di Francesco hanno ascoltato il loro allenatore che si era detto ...

Ascolti Tv - la Roma batte la Juventus in Champions : Roma - Boom di Ascolti per il big-match di Champions League Roma-Barcellona , leader assoluto della prima serata con 7.680.000 spettatori su Canale 5 e il 28.3% di share. La Juventus , su Canale 20, ...