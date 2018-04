La ricerca della giustizia tra diritto | religione e scienza | l' incontro all' Università di

Innovazione e ricerca : scoperte le basi molecolari della tossicità di una proteina che causa amiloidosi : La rivista Nature Communications pubblica uno studio – guidato dall’Università Statale di Milano – che aggiunge un tassello alla comprensione delle basi molecolari di una grave e incurabile malattia genetica, individuata nel 2012 e causata da amiloidosi. Fenomeno patologico che determina la perdita di struttura in una data proteina, l’amiloidosi è caratterizzata dalla formazione di fibre allungate e robuste (fibrille amiloidi), che ...

A Roma il convegno 'Oltre la terra - alla ricerca della vita' : Roma , askanews, Sabato 28 aprile 2018 si terrà a Roma, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, il convegno 'Oltre la terra, alla ricerca della vita', promosso dal Centro Studi Astronomici Italia ...

ricerca : la stima delle riserve idriche dal livello della neve fresca : Un gruppo di Ricercatori del dipartimento di Scienze e politiche ambientali dell’Università Statale di Milano ha condotto uno studio, pubblicato su The Cryosphere, sulla misura della neve in aree remote delle Alpi. La Ricerca si è basata su dati raccolti sia attraverso campagne di terreno che per mezzo di una stazione meteorologica automatica sul Ghiacciaio dei Forni. Il risultato principale consiste in un modello che consente di stimare la ...

Rifiuti ricerca Censis per Corepla. Il valore sociale della plastica e il riciclo : Il valore sociale della plastica nell'economia circolare". Una fotografia dunque del "sentiment" degli Italiani nei confronti della plastica e il riciclo. Un'analisi della percezione del valore ...

ricerca : italiani scoprono la ‘casa’ della schizofrenia : Individuata la ‘casa’ della schizofrenia. A scoprirla sono Ricercatori italiani del Center for Neuroscience and Cognitive Systems (Cncs) dell’Istituto italiano di tecnologia di Rovereto, che hanno individuato le regioni cerebrali coinvolte nelle distorsioni della percezione sensoriale tipica dei malati, dimostrando così il ruolo primario di questi effetti nella malattia. “Comprendere quali siano le regioni cerebrali ...

La Bellezza della conoscenza - mostra sulla ricerca italiana : Il Cnr, in interazione con tutti gli altri enti di ricerca, le università e con i quattro musei della scienza importanti che abbiamo in Italia, ha organizzato questa mostra che vuole portare il ...

Trovata nel cervello la 'culla' della schizofrenia : da scienziati italiani la svolta nella ricerca : Trovata nel cervello la culla della schizofrenia, ossia l'insieme delle aree coinvolte nelle distorsioni della percezione tipiche della malattia. La scoperta, pubblicata su 'Neuroimage: Clinical', è ...

Cervello - ricerca italiana scopre la "culla" della schizofrenia : Contraddetta la teoria finora più accreditata. La scoperta permetterà di programmare terapie farmacologiche più mirate contro la malattia

Francia - esperti a confronto per la giornata della ricerca italiana nel mondo : 'Insieme all'Ice di Parigi lavoriamo per unire il mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni ha detto Teresa Castaldo cercando di creare un primo 'innovazione hub' italiano in Francia. ...

Siria - gli effetti dell’attacco. Ecco il centro di ricerca colpito nelle immagini della tv di Stato Al-Ikhbariya : nelle immagini diffuse dalla tv di Stato Siriana Al-Ikhbariya, il centro di ricerca a Barzeh, presso la capitale Damasco, colpito dall’attacco condotto questa notte da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Secondo l’esercito Siriano, sarebbero stati distrutti, in particolare, i locali che ospitavano un centro educativo e dei laboratori; per gli alleati occidentali, invece, l’obiettivo era collegato allo sviluppo delle armi ...

Siria - le bombe sul centro di ricerca di Damasco. Il dramma della guerra in diretta sui social network : A una settimana dall’attacco chimico alla città Siriana di Duma, Donald Trump ha ordinato l’attacco al regime di Assad. Si è trattato di una ‘one night operation’, un’operazione unica durata poco più di un’ora, nel corso della quale sono stati colpiti principalmente tre obiettivi: un centro di ricerca scientifica a Damasco, un sito di stoccaggio per armi chimiche a ovest della città di Homs e un importante ...

Il 16 aprile la Giornata della ricerca Italiana nel Mondo : Il 16 aprilesi apre alla Farnesina la prima edizione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, iniziativa lanciata con uno specifico decreto dal ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca (Miur), d’intesa con il Maeci e il ministero della Salute, nella ricorrenza del 15 aprile – data della nascita di Leonardo Da Vinci – per promuovere e valorizzare il lavoro delle Ricercatrici e dei Ricercatori e ...

Università Foggia - truffa coi fondi della ricerca : indagato Rettore. Sedute di laurea sospese : La guardia di finanza ha perquisito il dipartimento di Scienze Agrarie nell'ambito di un'indagine su presunte irregolarità nella rendicontazione di tre progetti finanziati dal Miur.Continua a leggere

Al Bano tra l'affaire Lecciso e la ricerca della nuova Adele : 'The Voice? Uno spasso' : Al Bano Carrisi ha rivelato di essersi separato da Loredana Lecciso a dicembre e dunque ha iniziato l'avventura di "The Voice of Italy" da single. Al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", il leone di ...