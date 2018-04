La prima volta di Cecchinato | batte Seppi e vola in finale a Budapest

Figlia di due padri registrata all?anagrafe i Roma : è la prima volta : I tecnici del Comune di Roma «per la prima volta» hanno effettuato «una trascrizione completa e spontanea, ovvero senza l?intervento di un giudice di una bimba nata in Canada...

Morto dopo la partita di calcetto - "era la prima volta che giocava" : San Giuliano Terme , Pisa, , 28 aprile 2018 - Quattro scariche, alla prima il suo cuore ha risposto. Poi più niente. Neppure il massaggio cardiaco è servito a riportare a casa Pietro Bellé , il ...

Per la prima volta c'è una donna alla guida della Sat : TRENTO . È la prima donna alla guida della Sat, in 146 anni di storia della Società alpinistica trentina. Si tratta di Anna Facchini, presidente della commissione cultura, residente a Moena ed ...

Svelato il volto della mamma di Alex in Grey’s Anatomy 14 - per la prima volta in video nell’episodio 22 : A quanto pare, per la prima volta dall'inizio del medical drama di Shonda Rhimes, il pubblico incontrerà la mamma di Alex in Grey's Anatomy 14 nell'episodio che prevede il viaggio di Karev con la sua fidanzata Jo in Iowa per annunciare alla famiglia le prossime nozze. Si tratta dell'ex star di The Bionic Woman, Lindsay Wagner, che interpreterà il ruolo di guest star chiave nell'episodio di Grey's Anatomy in onda il 3 maggio negli Stati Uniti ...

«Run Happy Tour» - per la prima volta in Italia : Che la corsa ci aiuta ad essere felici lo sappiamo. E lo sa bene anche Brooks, brand americano leader nel settore delle scarpe e abbigliamento per la corsa, che proprio con questo obiettivo porta per la prima volta in Italia il Run Happy Tour. L’evento, dopo il successo riscosso in diversi Paesi europei, vuole avvicinare la running community Italiana al mondo Brooks e dare l’occasione a tutti i runner di provare direttamente “sul campo” ...

“Mia sorella…”. Sarah Scazzi - la verità di Concetta. Per la prima volta dall’efferato omicidio della ragazzina di Avetrana - la mamma svela quel ‘pensiero’ che da anni la turba : le parole mai ”confessate” : Dopo la prima puntata dedicata alla Strage di Erba, ‘Tutta la verità’, il programma che racconta i più controversi e clamorosi fatti di cronaca, prodotta da Verve Media Company per Discovery Italia in onda sul canale Nove, affronta il delitto di Avetrana, l’omicidio della quindicenne Sarah Scazzi, per cui sono state condannate in via definitiva la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano, e per il quale lo zio ...

Pavia - cambio di appalto e niente clausola sociale. Prc : "Ora per la prima volta anche nel trasporto pubblico" : e che si prefigge l'obiettivo di arrivare al controllo del 25% del trasporto pubblico nazionale su gomma, una politica attenta allo sviluppo più su gomma che su ferro quindi e a cui i sindacati ...

Musica - per la prima volta lo streaming è la maggiore fonte di ricavi - : Lo afferma il Global Music Report 2018 diffuso dalla Federazione internazionale dell'Industria Fonografica: i brani online costituiscono il 38,4% dei 17,3 miliardi di dollari del mercato discografico ...

Londra - per la prima volta la statua di una donna a Parliament Square : E' la grande piazza davanti al parlamento britannico, sormontata dal Big Ben, diventata un simbolo della democrazia non solo per il Regno Unito ma per il mondo intero, come testimoniano gli stessi ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti insieme in tv per la prima volta : 'Sfateremo un mito' : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti per la prima volta in un programma insieme. Michelle Hunziker a maggio sarà al timone di 'Vuoi scommettere?' e Aurora, figlia della conduttrice e di Eros ...

Alberto Gobbi presidente della società mondiale della cartilagine (I.C.R.S.) : per la prima volta un italiano : 1/5 ...

T-Bond rendimento decennale tocca 3% - prima volta da gennaio 2014 : New York, 24 apr. , askanews, Il rendimento dei Treasury con scadenza a dieci anni ha toccato la soglia del 3%. Non succedeva dal gennaio del 2014, anche se già ieri si era di molto avvicinato. Gli ...