La lezione all' anti-giornalismo populista di Nellie Bly

A lezione di Astrofotografia all’Osservatorio “Fuligni” di Rocca di Papa : Osservare il cielo a occhio nudo e al telescopio, lontano dalle luci e dai rumori della città, è un’esperienza davvero emozionante. Ma immortalare attraverso la fotografia la bellezza degli astri e il loro chiarore lo è ancora di più. Per gli appassionati e aspiranti astrofotografi partirà giovedì 10 maggio presso l’Osservatorio astronomico “Franco Fuligni” di Rocca di Papa il corso pratico “Tecniche di imaging e misura digitale”. Le lezioni si ...

Softball - doppia sconfitta per l’Italia contro la selezione delle USSSA Pride. Le due sfide terminano 0-6 e 0-2 : doppia sconfitta per la nazionale italiana di Softball nelle due sfide giocate contro la selezione statunitense delle USSSA Pride: 0-6 e 0-2 i risultati delle due sfide, che hanno avuto un canovaccio simile: azzurre brave a reggere per i primi sei inning, poi le nordamericane nel finale hanno portato a casa entrambe le sfide. Nel primo confronto, terminato 6-0 per le nostre avversarie, le statunitensi sono passate in vantaggio segnando un punto ...

Liverpool-Roma 5-2 : giallorossi a lezione di inglese - Dzeko e Perotti tengono vivo il sogno : Nella semifinale di andata di Champions League la Roma perde contro il Liverpool in trasferta (5-2). In gol Salah, ancora Salah, Mané, Firmino per due volte, Dzeko e Perotti su calcio di...

Dalla partita Italia-Spagna una lezione sul futuro per un paese meno diseguale e più produttivo : Spagna batte Italia 1 a 0. Un risultato che non vale solo nel calcio, ma recentemente è stato ripreso dal Financial Times per la cosiddetta graduatoria della ricchezza pro-capite: gli spagnoli sono quindi più ricchi degli italiani? E ci sarà un ampliamento crescente della forbice?Vediamo di che stiamo parlando.La graduatoria si basa sul Pil pro-capite in parità di potere di acquisto. Non si tratta quindi di ricchezza ...

Chi rappresenterà la Sardegna alle finali nazionali del caffè : la selezione a Palau : ... il salone internazionale dell'ospitalità professionale, sfidando i migliori baristi arrivati da tutto il mondo. Ora la sfida si rinnova con Michela Pilia.

Napoli - la lezione di Sarri alla Juve : La partita perfetta preparata dall'allenatore partenopeo ha evidenziato i limiti caratteriali e tecnici della Vecchia Signora, passata in una settimana da +6 a +1 in classifica

Debiti pubblici & utili privati. La lezione di Wall Street agli stati : Roma . Incurante dei venti di guerra in Siria e dei "rischi geopolitici", Wall Street è in piena euforia da utili : secondo Factset, big dell'analisi finanziaria con base nel Connecticut e 46 sedi in ...

Elba Danza a lezione con la Royal Ballet School : "Sono state due bellissime giornate - ha detto a Passione Sport Maria Paola Gori - come sempre abbiamo avuto grandi risultati. Molto contenti i genitori dei ragazzi".

Viaggi & Turismo - ecco i “gemelli diversi” : una selezione di attrazioni nel mondo incredibilmente simili tra loro [GALLERY] : 1/48 Campidoglio, Washington DC ...

Intesa Sp : la collezione Agrati in mostra alle Gallerie d'Italia a Milano (2) : (AdnKronos) - Dall’Informale alla Pop Art, dall’Arte Povera alla Conceptual Art per arrivare al Neoespressionismo e alla Transavanguardia, la collezione attraversa e intreccia i movimenti che hanno segnato il percorso dell’arte non solo italiana ma internazionale nella seconda metà del Novecento. "L

Intesa Sp : la collezione Agrati in mostra alle Gallerie d'Italia a Milano : Milano, 11 apr. (AdnKronos) - Il patrimonio artistico di Intesa Sanpaolo si arricchisce di una delle più importanti raccolte di arte contemporanea, la collezione Luigi e Peppino Agrati, a seguito della decisione del cav. Luigi Agrati di donare alla banca l’intero complesso di opere. Una selezione di

"Isoardi prendi appunti" - la consigliera comunale islamica dà lezione di femminismo alla fidanzata di Salvini : Ironie, meme e fotomontaggi dopo che la showgirl aveva postatato una foto mentre stirava le camicie del fidanzato leghista. Ora si aggiunge il...

A lezione DI VINO ITALIANO ALL'ATENEO : PERUGIA Sarà una LEZIONE insolita e senza dubbio piacevole quella a cui potranno assistere gli studenti dell' Universit à per Stranieri di Perugia , nel pomeriggio di mercoled ì 11 aprile a partire ...

Mr Porter lancia la sua terza collezione ispirata allo stile nautico : Mr P, la label creata da Mr Porter, lancia la sua 3ª collezione ispirata a due grandi waterman: Jacques Cousteau e John F Kennedy. Entrambi accomunati da una grande passione per il mare. La collezione della tarda primavera di Mr P ha quindi una chiara impronta nautica: ideale per trascorrere un fugace fine settimana tra le onde, ma che si trova a proprio agio anche nelle occasioni di tutti i giorni. Come quelle di lavoro. Mr P propone capi ...