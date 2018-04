La Juventus ha battuto per 3 a 2 l’Inter

Il Napoli ha battuto 1-0 la Juventus : Ha vinto la partita più attesa della stagione con un gol al novantesimo di Kalidou Koulibaly: ora ha un solo punto di svantaggio in classifica The post Il Napoli ha battuto 1-0 la Juventus appeared first on Il Post.

Il Real Madrid ha battuto 3-0 la Juventus nell'andata dei quarti di finale di Champions League : La Juventus ha perso 3-0 contro il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions League giocata stasera a Torino. Per la Juventus l'incontro si è complicato fin dall'inizio, con il Real Madrid che è andato in vantaggio al