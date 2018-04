La Juve non molla

Inter-Juventus - per Vecino rosso eccessivo. La Var non doveva intervenire : Al 18' di Inter-Juventus, i nerazzurri sono rimasti in dieci per l'espulsione di Vecino. Decisione corretta in corsa con l'intervento della Var, dopo che l'arbitro Orsato aveva optato per il ...

Inter-Juve - continua lo scandalo Orsato : fallo killer di Pjanic - già ammonito non viene espulso! : Si sta giocando la gara di campionato tra Inter e Juventus, scandalo in occasione della gara di San Siro. Juventus in vantaggio con Douglas Costa, poi espulsione inventata di Vecino. Pjanic rischia inizialmente l’espulsione, poi il pareggio da parte di Icardi, qualche minuto dopo intervento killer del bosniaco, già ammonito non viene espulso, intervento che poteva essere considerato da rosso diretto. Poi l’autogol di Barzagli, ...

Juventus - non solo terzini : spunta una giovane perla brasiliana : 1 di 4 Successiva TORINO - 'Giochiamo senza terzini' , ha ironizzato ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri . In realtà la Juventus si sta muovendo per rivoluzionare le fasce difensive nella ...

Inter-Juventus è una partita che non si può perdere : Perché entrambe rischiano grosso: rispettivamente la Champions League e lo Scudetto The post Inter-Juventus è una partita che non si può perdere appeared first on Il Post.

Verso Inter-Juventus - Allegri : “Non siamo diventati dei brocchi” : Verso Inter-Juventus, Allegri: “Non siamo diventati dei brocchi” Un punto di vantaggio sul Napoli, quattro partite da giocare. La prima è quella che lui stesso ha definito “quella decisiva”. Vigilia di Inter-Juventus, Massimiliano Allegri prepara la sfida più importante per la sua squadra che non vuole lasciare per strada altri punti ma vuole tirare dritta […]

Calcio femminile - 20giornata Serie A 2018 : Juventus e Brescia non possono più sbagliare : ... mentre il Verona di Renato Longega vorrà assicurarsi la matematica permanenza in Serie A , basta 1 punto, allo stadio Olivieri contro il Pink Bari , in diretta streaming sulla pagina Facebook ...

Calcio femminile - 20^ giornata Serie A 2018 : Juventus e Brescia non possono più sbagliare : Siamo giunti alla 20esima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. A tre turni dal termine si preannuncia un finale scoppiettante che non si vedeva da tempo nel torneo nazionale: ancora da emettere i verdetti relativi allo “Scudetto”, alla zona play-out ed alla retrocessione. Fari puntati su Juventus e Brescia in vetta alla graduatoria a quota 51 punti ed entrambe sconfitte una settimana fa, rispettivamente dalla ...

Calcio femminile - 20^ giornata Serie A 2018 : Juventus e Brescia non possono più sbagliare : Siamo giunti alla 20esima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. A tre turni dal termine si preannuncia un finale scoppiettante che non si vedeva da tempo nel torneo nazionale: ancora da emettere i verdetti relativi allo “Scudetto”, alla zona play-out ed alla retrocessione. Fari puntati su Juventus e Brescia in vetta alla graduatoria a quota 51 punti ed entrambe sconfitte una settimana fa, rispettivamente dalla ...

Allegri : “Juve non è passata da squadra di fenomeni a brocchi” : “Ci sono momenti in cui le cose ti vanno meno bene, ma non vuol dire che siamo passati da una squadra di fenomeni a una squadra di brocchi”. E’ il pensiero del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match di San Siro contro l’Inter con i bianconeri ora a +1 sul Napoli dopo il ko dell’Allianz Stadium proprio contro gli azzurri nel turno scorso di campionato. “Domani dobbiamo giocare una ...

Sei all'estero e non vuoi perderti Inter-Juve e Fiorentina-Napoli? Ecco come : IL LOCALE GIUSTO - Smartphone, tablet, pc di ultima generazione ci possono venire in soccorso non solo per vedere le partite con i più moderni sistemi di trasmissione in streaming e on demand offerti ...

Spalletti : 'Juve arrabbiata? Noi non vinciamo nulla da anni...' : Roma, 27 apr. , askanews, Luciano Spalletti punta tutto sulla sua squadra per domani, in occasione di Inter-Juve, partita probabilmente bivio per la corsa Champions per i nerazzurri: 'Mi dà fiducia la ...

Juventus - Allegri : 'Non siamo passati da fenomeni a brocchi' : 1 di 4 Successiva VINOVO - Riparte dall'inizio, Massimiliano Allegri, alla vigilia di una partita con l'Inter più speciale di sempre, da cui può dipendere il settimo scudetto consecutivo bianconero: ' ...

Verso Inter-Juventus - Allegri : "Non siamo diventati dei brocchi" : Il tecnico bianconero: "Derby d'Italia che vale un pezzo di scudetto, ma si deciderà tutto il 20 maggio"

Allegri difende Juve - non siamo brocchi : ANSA, - TORINO, 27 APR - "Nella vita ci sono situazioni in cui le cose vanno meno bene, ma non vuol dire che da fenomeni si è diventati brocchi". Chiede "equilibrio" nei giudizi Massimiliano Allegri, ...