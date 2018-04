La guerra del cibo e le nuove religioni del bio

“Siete degli animali”. Grande Fratello - scoppia la guerra. Dopo le liti delle ultime settimane - volano nuovamente parole pesantissime tra gli inquilini della casa. I fan a bocca aperta : ricomporre i cocci sembra davvero una missione impossibile : Di inquilini a caccia di un po’ di sana celebrità il Grande Fratello abbonda, come d’altronde ogni reality show che si rispetti. Il buon gusto, invece, pare non essere proprio di casa tra le mura più spiate del nostro paese, con gli spettatori che hanno potuto già assistere a scene trash di ogni tipo nonostante l’edizione 2018, che ha segnato il ritorno al timone di comando della sempre infaticabile Barbara D’Urso, ...

Trump a caratteri cubitali su Twitter : 'Fine della guerra in Corea!'. E grazie alla Cina di Xi : Con l'indimenticabile momento in casa Onu dove, tra le mura dell'Assemblea Generale e sotto gli occhi del mondo intero, si era divertito a prenderlo in giro parafrasando il titolo di una famosa ...

Corea - l’abbraccio storico tra Moon e Kim : «Sì a denuclearizzazione e fine della guerra» : Il summit interCoreano si chiude su note che lasciano ben sperare per il prossimo e ben più arduo vertice tra Kim Jong-un e Donald Trump. Al termine dei colloqui tra il presidente sudCoreano Moon Jae-in e il leader nordCoreano, un comunicato congiunto proclama l'intenzione di realizzare una denuclearizzazione e di dichiarare quest'anno la fine della guerra di Corea...

Vertice Coree - Kim Jong-un sarà 1° leader del Nord a raggiungere il Sud dalla fine della guerra. ‘Prepara summit con Trump’ : A meno di 24 ore dall’attesissimo Vertice intercoreano, sulla stampa internazionale emergono i primi dettagli. E’ il capo dello staff dell’ufficio presidenziale sudcoreano, Im Jong Seok, a fornire alcune informazioni chiave sui preparativi in corso. Come preventivato, alle 9.30 ora locale (le 2.30 in Italia) Kim Jong-un attraverserà a piedi la linea di demarcazione tra le due Coree all’interno della zona demilitarizzata, ...

1945 - la fine della guerra come un western : Il magnifico bianco e nero di 1945 (affidato non a caso ad un veterano come Elemer Ragalyi, che lavora nel campo dalla fine degli anni ’60) sembra quello di Mezzogiorno di fuoco. Ma il nuovo lavoro dell’ungherese Ferenc Török, che narra di un viaggio verso casa di due ebrei (padre e figlio) alla fine della guerra, […] L'articolo 1945, la fine della guerra come un western proviene da NewsCinema.

Sulla guerra in Tim l'ombra del fermo Bolloré : C'era grande attesa per quest'assemblea dove è presente il 56% del capitale - percentuale inferiore alle attese - e dove si doveva combattere la battaglia per il controllo di Tim, rimandata al 4 ...

Segretario generale delle Nazioni Unite : è l'inizio di una nuova guerra fredda - : Guterres ha anche ammesso che ci sono problemi strutturali nel Consiglio di Sicurezza, ha sottolineato che l'organo non riflette più l'equilibrio di potere nel mondo e non corrisponde alla realtà ...

Brasile - nella guerra delle reti. Iberdrola rilancia l'offerta Enel : Controffensiva dei rivali dell'Enel nella battaglia in Brasile per la conquista di Eletropaulo, azienda distributrice dell'energia nella zona di San Paolo. Qualche giorno fa il gruppo italiano aveva ...

Romolo + Giuly La guerra Mondiale Italiana - iniziate le riprese della comedy italiana di Fox : Inizieranno lunedì 23 aprile a Roma le riprese di Romolo + Giuly. La Guerra Mondiale italiana una nuova serie tv comedy tutta italiana, realizzata da Fox Networks Group Italiy, prodotta da Wildside con Zerosix Productions.La serie tv in 8 episodi da 30 minuti, andrà in onda in autunno su Fox (canale 112 di Sky), creata da Giulia Carrieri, Alessandro D'Ambrosi e Michele Bertini, quest'ultimo è anche l'autore della web series da cui Romolo + ...

Berlino : oltre 10mila evacuati per il disinnesco di una bomba della II guerra Mondiale [GALLERY] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Telecom - l’ultima puntata della guerra tra Vivendi e il fondo Elliott : Attesa la decisione del tribunale sul ricorso presentato da Tim e dal suo primo azionista sulla nomina dei sei amministratori richiesta da Paul Singer...

Germania : maxievacuazione a Berlino per una bomba di 500 kg della II guerra Mondiale : Maxi evacuazione stamattina nel centro di Berlino per il disinnesco di una bomba di 500 kg risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuta in un cantiere edile nei pressi della stazione centrale. Nella “zona rossa” la stazione centrale, i ministeri dell’Economia e dei Trasporti, alcune ambasciate, l’ospedale dell’esercito tedesco e le sedi dei servizi segreti (BND). Secondo l’agenzia Dpa, verranno evacuate circa ...

“Sta per scoppiare la terza guerra mondiale”. Baba Vanga - le parole choc della veggente. La stessa che aveva ‘azzeccato’ l’11 settembre e altri eventi disastrosi : “Vincerà lui e il mondo sarà ai suoi piedi” : Ci risiamo, ogni qual volta che l’ipotesi di una guerra si avvicina (qualche tempo fa era per il battibecco Usa-Corea del nord; ora per la crisi Trump-Assad-Putin, in Siria) le misteriose e sedicenti visioni di Baba Vanga tornano a galla. La presunta veggente cieca, morta in Bulgaria nel 1996 all’età di 85 anni, avrebbe infatti previsto i conflitti in Siria e ciò che potrebbe avvenire dopo. Da qualche giorno, a seguito degli ...

La guerra di Elio (delle Storie Tese) per il figlio autistico|Autismo : cos’è : Elio scende in campo come testimonial per la campagna di sensibilizzazione promossa da Uniti per l’autismo. «I genitori si sentono soli. Avere una diagnosi è pressoché impossibile»