La finale è Nadal-Tsitsipas

Nadal fa 400 : è in finale a Barcellona : Barcellona - Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas sono i finalisti del torneo di Barcellona , sulla terra rossa. Il n.1 del mondo e del seeding, nonché campione in carica, ha sconfitto per 6-4 6-0, in un'ora e 22 minuti, il belga David Goffin, n.10 Atp. Per il maiorchino si tratta della 400esima vittoria sulla terra ...

Tennis - Budapest Cecchinato in finale - Seppi ko nel derby. Barcellona - Nadal sfida Tsitsipas : ... numero 6 Atp e terza testa di serie, Tsitsipas, alla prima finale della carriera, ha superato 7-5 6-3, in un'ora e 35 minuti, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 11 del mondo e quinta testa di ...

ATP Barcellona - Nadal da record : 400vittoria sul rosso ed ennesima finale : Rafa Nadal vola in finale del torneo ATP di Barcellona . Il numero 1 del mondo ha piegato la resistenza di David Goffin , numero 10 ATP e quarto favorito del seeding, che ha resistito appena un set, cedendo 6-4, 6-0 in un'ora e 22' di gioco. Rafa prosegue così nella sua ...

ATP Barcellona : inarrestabile Nadal - vola in semifinale. Klizan ko 6-0 - 7-5 : Prosegue inarrestabile la corsa di Rafa Nadal , che si è qualificato per le semifinali del torneo ATP di Barcellona . Il maiorchino si è liberato nei quarti dello slovacco Martin Klizan , numero 140 ...

Tennis - Montecarlo : Nadal trionfa per l'undicesima volta - Nishikori ko in finale : Montecarlo - Rafael Nadal ha vinto per l'undicesima volta in carriera il Masters 1000 di Montecarlo. In finale lo spagnolo, numero uno del mondo, ha battuto il giapponese Nishikori in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 34 minuti di gioco. Per Nadal si tratta del titolo numero 76 in carriera. Tags Argomenti: Tennis Masters ...

Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di domenica 22 aprile. finale Nadal-Nishikori : Il torneo sarà trasmesso in tv da Sky Sport , attraverso il canale Sky Sport HD , mentre sarà possibile seguirlo in streaming attraverso la piattaforma Sky Go . OA Sport vi offrirà la ...

Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di domenica 22 aprile. finale Nadal-Nishikori : Nel Principato di Monaco è tempo di finali: la giornata odierna inizierà alle ore 11.30 sul Campo Ranieri III con l’atto conclusivo del torneo di doppio, dove la coppia numero 4 del seeding, formata dai gemelli statunitensi Bob e Mike Bryan, che tra pochi giorni compiranno 40 anni, sfiderà per il titolo la coppia numero 3 del tabellone, composta dall’austriaco Oliver Marach e dal croato Mate Pavic. Nel tabellone di singolare l’ultimo ...

Atp Montecarlo 2018/ Diretta live Nadal Nishikori streaming video e tv - orario finale (tennis) : Diretta Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: Nadal e Nishikori giocano la finale del torneo di tennis Masters 1000 nel Principato di Monaco (oggi 22 aprile)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 03:30:00 GMT)