La Ferrari vola | Vettel in pole

Formula 1 Baku - la griglia di partenza : spettacolo Vettel - la Ferrari vola

Gp Azerbaigian : la Ferrari vola - Vettel prenota la pole : Dietro il campione del mondo c'è in agguato Raikkonen con l'altra Ferrari, il cui obiettivo fra meno di due ore sarà quello di colorare di rosso l'intera prima fila. In ritardo l'altra Mercedes di ...

Gp Azerbaigian - volano le Ferrari di Vettel e Raikkonen : Sebastian Vettel è stato il più veloce nelle terze e ultime prove libere del Gp dell'Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku. Il tedesco della Ferrari ha girato in 1'43'091 precedendo l'inglese ...

F1 - Sebastian Vettel FALCO DEL DESERTO! Vittoria indelebile - battuto Bottas in volata. Strategia magistrale della Ferrari : Semplicemente strepitoso Sebastian Vettel! Gestione degli pneumatici pazzesca e seconda Vittoria stagionale. Il tedesco trionfa nell’appuntamento del Mondiale 2018 di F1 in Bahrein. Seconda e terza piazza per le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Ritiro purtroppo per Kimi Rakkonen e quarto posto eccellente per Pierre Gasly con la Toro Rosso. Il tedesco vola in vetta alla graduatoria iridata. NOTTE FONDA RED BULL – Vettel ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Ferrari - cerca la fuga! Le Rosse volano nel deserto - Sebastian Vettel vuole il bis. Lewis Hamilton per la rimonta : La Ferrari vuole volare via sotto i riflettori del deserto e fare scacco matto, la Mercedes è costretta a inseguire disperatamente come forse nessuno ci si aspettava. Questi sono i temi caldi del GP del Bahrein, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno in programma oggi pomeriggio (ore 17.10): si preannuncia una gara vibrante e con tanti possibili colpi di scena ma con la certezza che le Rosse partiranno con tutti i favori del pronostico, forti ...

Due Ferrari volano nel deserto. Ecco la F1 del 2021 : Nel deserto del Bahrein le libere del secondo Gp stagionale hanno confermato gli attuali rapporti di forza. E questi dicono che se la giocano sempre in sei e che la Ferrari sembra più in forma che in ...

Gp Bahrain - volano le Ferrari nelle seconde libere : Roma, 6 apr. , askanews, La Ferrari domina le seconde libere del Gp del Bahrain. Kimi Raikkonen , 1'29 817, e Sebastian Vettel , 1'29 828, si sono infatti piazzati in cima alla lista dei tempi divisi ...

Diretta Formula 1/ Streaming video Sky prove libere FP1 e FP2 : le Ferrari volano! - Gp Bahrain 2018 - : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Bahrain 2018 Sakhir: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il secondo Gran Premio stagionale.

Valentino Rossi - A Fiorano al volante della Ferrari 488 Pista : Lei è la nuova Ferrari 488 Pista, la più estrema delle stradali di Maranello. Lui è Valentino Rossi, pilota Yamaha di MotoGP, nove volte campione del mondo di motociclismo. Vederli assieme a Fiorano riporta alla mente i tempi in cui il pilota di Tavullia, da sempre appassionato anche di quattro ruote, sembrava vicino al grande salto nella Formula 1, proprio con la scuderia del Cavallino.Tester d'eccezione. Questa volta si tratta semplicemente di ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Ferrari al comando dopo il GP di Australia - Vettel fa volare la Rossa : La Ferrari guida la Classifica del Mondiale costruttori 2018 di Formula Uno dopo il GP di Australia. La Rossa si è portata al comando grazie alla vittoria di Sebastian Vettel e al terzo posto di Kimi Raikkonen. Il Cavallino Rampante ora ha 18 punti di vantaggio sulla Mercedes che ha sì guadagnato il secondo posto con Lewis Hamilton ma ha sofferto con Valtteri Bottas. La Red Bull si conferma la terza forza. Di seguito la Classifica del Mondiale ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : Hamilton vola in Q1 davanti alle due Ferrari di Raikkonen e Vettel. Le Red Bull inseguono : OASport vi offrirà, dunque, la DIRETTA LIVE delle qualifiche di sabato 24 marzo del GP d'Australia 2018, primo appuntamento del Mondiale di F1: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si ...

DIRETTA / Pistoiese Pontedera (risultato live 3-0) streaming video e tv : Ferrari e Picchi! Vola la Pistoiese : DIRETTA Pistoiese-Pontedera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 10 marzo 2018.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:10:00 GMT)