La dimostrazione autotune di Stefano De Martino ad Amici 2018 e l’intervento di Fedez a

(Di sabato 28 aprile 2018) Lasull'diDead, nella quarta puntata del serale didi Maria De Filippi. La nuova puntata del serale si apre con un paio di questioni che riguardano il cantante Biondo, al centro di una duplice polemica: da un lato la disapprovazione di Heather Parisi nei suoi confronti, dall'altro l'uso dell'che ancora oggi continua a far discutere.Maria De Filippi chiede l'aiuto del ballerinoDe, cavia per una prova di canto improvvisata. Deprova ad eseguire un brano in napoletano, con e senza. Poi prova a stonare, con e senza.La prova di Maria De Filippi vuole dimostrare qualcosa in particolare: l', di fronte ad una stonature totale, non intona nuovamente.Simona Ventura e Marco Bocci sono a favore dell', tutti gli altri componenti della giuria esterna sono contrari ...