La città più ' a posto' d' Italia? Trieste | parola di Silvio

Six Major Paris : comunicate le date dell'evento - quale squadra brillerà di più nella città delle luci : Ubisoft annuncia che le sedici migliori squadre al mondo della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League si incontreranno in Francia per il Six Major Paris, dal 13 al 19 agosto 2018. Dopo un'intensa fase a gironi, le otto squadre qualificate si scontreranno durante la fase finale del Major, che si terrà al Paris Expo - Porte de Versailles dal 17 al 19 agosto, di fronte a un'incredibile platea di fan. Le squadre gareggeranno per un montepremi di ...

RcAuto - stessa città ma Cap diversi : si paga di più - ecco quelli più costosi : stessa persona che stipula l’assicurazione, stesso modello di auto, uguale attestato di rischio e anche identica città di residenza eppure il costo dell’Rc Auto è di gran lunga superiore. Come può essere possibile? Secondo Facile.it, il sito che si occupa di trovare le tariffe migliori per le assicurazioni auto, il problema sarebbe nel cap, ovvero il codice di avviamento postale che indica esattamente la via di residenza. In alcune città gli ...

Smog - Greenpeace : meno auto e più bici per città più pulite : Greenpeace aderisce alla “bicifestazione”, la manifestazione che si terra’ sabato prossimo a Roma (a partire dalle 16, in Via dei Fori Imperiali) con cui il mondo della bicicletta e della mobilita’ sostenibile chiedono “una profonda trasformazione nelle nostre citta’” in senso green. “Dobbiamo cominciare a ridurre immediatamente il numero di veicoli privati, specie nel nostro Paese che ha un tasso ...

Cervia città Giardino giunge alla 46° edizione : torna a maggio la mostra d’arte floreale più grande d’Europa : La primavera è la stagione dei fiori, che con i loro colori pastello e il profumo inebriante, dipingono le giornate di leggerezza e incanto. È la natura, bellezza, che veste di verde le più belle città italiane!E di verde si 'veste' Cervia, in provincia di Ravenna, che anche quest'anno ospita la mostra d'arte floreale a cielo aperto più grande d'Europa: nella sua pineta, tra mare e saline, nel mese di maggio il ...

F.1 - GP dell'Azerbaijan - Il circuito cittadino più veloce al mondo : Questo fine settimana la Formula 1 fa tappa a Baku, per la quarta gara del Mondiale 2018: il Gran Premio dellAzerbaijan.Scenario. Cresce la curiosità intorno al quarto round del Campionato Mondiale di Formula 1, per il quale si attende una decisa inversione di tendenza da parte del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, ancora a secco di vittorie: linglese della Mercedes, con il quarto posto di Shangai, ha accorciato a 9 punti il divario ...

Ponti di primavera : città d’arte e mare le mete più gettonate : città d’arte e località marittime sono le mete scelte per le prossime festività e Roma, Milano, Venezia, Firenze e Napoli le destinazioni più gettonate. Chi sceglierà di soggiornare in una struttura alberghiera lo farà preferendo, nella maggior parte dei casi, il segmento di lusso. Emerge da un’indagine su un campione di aziende associate dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi. Benché si registri ancora una flessione ...

Le più belle ciabatte da piscina da mettere (solo) in città : Sì, hai letto bene, queste ciabatte da piscina le puoi indossare solo in città perché se le abbandoni a bordo vasca – a meno che non sia quello della tua piscina – potresti non ritrovarle più. Abbiamo già parlato delle slide-on, così vengono classificate nei siti di e-commerce, di Balenciaga ispirate alla campagna elettorale di Bernie Sanders per le presidenziali americane. Ma tutte le case di moda blasonate hanno riproposto la ...

Cittadinanza italiana al piccolo Alfie. Londra non stacca più la spina | : Manifestanti tentano irruzione e intanto arriva l’annuncio della Farnesina. Anche il Gaslini si è offerto di seguire il piccolo affetto da una patologia neurologica degenerativa

Le più grandi città americane finiranno sommerse per i cambiamenti climatici - : I ricercatori dell'Università di Boulder in Colorado hanno condotto una simulazione matematica, grazie a cui sono emersi i dati dell'imminente catastrofe globale a cui vanno incontro gli Stati Uniti. ...

Più difficile lo strappo Salvini-Berlusconi Le fatiche dei 5 Stelle in città e Regioni : Il voto è forse un altro ostacolo sulla strada del governo nazionale. Forza Italia va ancora giù, ma resta davanti alla Lega: non era scontato

Giornata della Terra - Raggi : lavoriamo “per ricostruire una città più rispettosa delle persone e dell’ambiente” : A Roma si sta lavorando “per ricostruire una città più rispettosa delle persone e dell’ambiente“: lo ha spiegato il sindaco Virginia Raggi, intervenendo al Villaggio per la Terra nel corso del talk ”Obiettivo 2030, l’Italia e la sfida per lo sviluppo sostenibile” al quale hanno partecipato anche il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, il Presidente di Earth Day Italia Pierluigi Sassi e il portavoce ...

Brescia : Vilardi - città non sarà più casa estremismo islamico : Milano, 21 apr. (AdnKronos) - "Nella Brescia che ho in testa non ci sarà più alcuno spazio per chi considera la donna inferiore all’uomo. Non possiamo più permettere da un lato il femminismo di facciata che tace su questi eventi e dall’altro una politica che accoglie una frangia estremista dell’Isla