La chitarra per i maccheroni | origine | storia e ricette in regalo con il Centro di lunedì

Mare di Mezzo parte in tour con Francesco Moneti. Nuovo viaggio per la chitarra imbracciata da Santana - Bob Geldof e Mesolella : Un pezzo unico senza uguali al mondo e che, con il suo carattere e temperamento straordinario ha conquistato decine e decine di musicisti. "E' quello che cercavo quando mi è venuta l'idea di crearla ...

Alba : il duo chitarra flamenco Angela Centola e Roberto Margaritella il 20 aprile per "Intorno alla chitarra" : Nell'ottobre 2017 si sono esibiti nell'ambito della prestigiosa fiera di settore "Cremona Mondo Musica". Sono attualmente Endorser Savarez e Guitarras Salvador Cortez per le linee flamenco Series , ...

Vasco Rossi : "Ai social-mentecatti : nessuno prende decisioni per me. Per il mio successo ringrazio solo il cielo e la chitarra" : "Ai pochi, sempre comunque molto attivi e rumorosi sui social, che sostengono dovrei ringraziare qualcuno o loro per primi per quello che sono o per quello che ho realizzato rispondo che io ringrazio sempre e solo il cielo e la chitarra". In un lungo sfogo pubblicato sul suo profilo Facebook, Vasco Rossi risponde a chi sui social lo critica per le sue decisioni sul pRossimo tour.Il rocker emiliano ha recentemente annunciato la partenza del nuovo ...

Harry Styles per March For Our Lives - in tour con una chitarra speciale : il sostegno del cantante al movimento contro la violenza armata - ... : Il sostegno di Harry Styles per March For Our Lives arriva anche in tour: il cantante inglese supporta un movimento statunitense di importanza politica e sociale! Già negli ultimi giorni, Harry ha pubblicato sui propri canali social un post in sostegno a March For Our Lives , un movimento americano che si impegna a chiedere con marce ...

Harry Styles per March For Our Lives - in tour con una chitarra speciale : il sostegno del cantante al movimento contro la violenza armata (foto) : Il sostegno di Harry Styles per March For Our Lives arriva anche in tour: il cantante inglese supporta un movimento statunitense di importanza politica e sociale! Già negli ultimi giorni, Harry ha pubblicato sui propri canali social un post in sostegno a March For Our Lives, un movimento americano che si impegna a chiedere con marce pacifiche la modifica della legge sul porto d’armi. Durante la prima data della tournée internazionale a ...

Chris e Apple Martin - una chitarra per due : Difficile che si abbiano le idee chiare sul proprio futuro a soli 13 anni, ma tra la recitazione (come mamma Gwyneth Paltrow) e la musica (come papà Chris), Apple Martin sembrerebbe preferire di gran lunga la seconda. L’ultima prova è il video di una lezione di chitarra, pubblicato dalla madre via social. https://www.instagram.com/p/Bf98Iq2HDD1/?taken-by=gwynethpaltrow «Guitar time», ha scritto l’attrice orgogliosa su Instagram ...

Ed Sheeran regala una chitarra autografata a una bimba malata terminale per una buona ragione : Melody ha 11 anni e una rara malattia senza nessuna speranza di guarigione. Soffre di terribili dolori, ma un pomeriggio il suo desiderio più grande si è realizzato: ha incontrato il suo cantante e idolo, Ed Sheeran. Il cantante non è nuovo a gesti di generosità, aveva già ricoperto la stessa Melody di regali: un iPad per ascoltare la sua musica, cuscini e peluche e si è presentato in ospedale dalla ...