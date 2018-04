Kimi Raikkonen | GP Azerbaijan 2018 | “Ho commesso un errore…avevo il miglior tempo ”

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Kimi Raikkonen scatta con le ultrasoft. Un errore di guida e i controlli FIA cambiano la strategia di Ferrari : Errori di guida e un controllo imprevisto della FIA durante il Q2 hanno costretto Kimi Raikkonen a cambiare la strategia di gara in vista del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Il finlandese, infatti, ha purtroppo commesso un lungo durante il suo giro sulle gomme supersoft, ha cercato di completare una tornata su questi pneumatici per qualificarsi al Q3 e partire in gara con questa mescola ma purtroppo non c’è ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel torna davanti a tutti. Kimi Raikkonen terzo alle spalle di Lewis Hamilton : Lo aveva detto ieri, dopo l’11° posto nelle seconde prove libere, che la macchina era a posto e che si trattava soltanto di un problema di confidenza, di “mettere a posto tutto“. Oggi Sebastian Vettel lo ha confermato, riuscendo a mettere insieme i pezzi e prendendosi il tempo più veloce delle prove libere 3, le ultime prima delle qualifiche (alle ore 15.00). Il tedesco ha fatto segnare un crono di 1’43″091, più ...

Kimi Raikkonen - GP Azerbaijan 2018 : “Soddisfatto del comportamento della macchina dopo i cambiamenti che ho richiesto” : Perso tutto il primo turno di prove libere a Baku (Azerbaijan, sede del quarto round del Mondiale 2018 di Formula Uno) per sostituire la trasmissione e montarne una con una diversa regolazione, il pilota della Ferrari Kimi Raikkonen è stato premiato da questa modifica ottenendo il secondo crono a 69 millesimi dalla Red Bull di Daniel Ricciardo, al termine delle PL2. “Sono soddisfatto del comportamento della vettura. Ovviamente quanto ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 2. Il più veloce è Daniel Ricciardo - Kimi Raikkonen è in scia. Sebastian Vettel 11° : È la Red Bull la più veloce dopo la prima giornata di prove libere del GP d’Azerbaijan a Baku. Il miglior tempo appartiene a Daniel Ricciardo, mattatore della seconda sessione in cui ha stampato un notevole 1’42″795, con gomma Ultrasoft. L’australiano, vincitore dell’ultima prova a Shanghai, ha caratterizzato la giornata con una serie impressionante di giri veloci, merito di una vettura che soprattutto nei tratti ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Ferrari in difficoltà nelle FP1. Cos'è successo alla vettura di Kimi Raikkonen? Pochi giri per Sebastian Vettel : CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA FP1 #FP1 results: #Seb5 P10 1:46.513 and #Kimi7 P15 1:46.861, #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Z8W5Z6RRqH - Scuderia Ferrari , @ScuderiaFerrari, April 27, 2018 ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Ferrari in difficoltà nelle FP1. Cos’è successo alla vettura di Kimi Raikkonen? Pochi giri per Sebastian Vettel : La Ferrari non ha iniziato al meglio il lungo weekend del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Il primo turno di prove libere, infatti, ha messo in mostra una Rossa in difficoltà e incapace di leggere al meglio il tracciato di Baku. Sebastian Vettel ha concluso in decima posizione con il tempo di 1:46.513 a 2.3 secondi da Valtteri Bottas mentre Kimi Raikkonen è addirittura 15esimo a 2.6 secondi. Le prime sensazioni avute non sono ...

Ferrari - colpaccio storico : chi vogliono a Maranello a fianco di Sebastian Vettel per sostituire Kimi Raikkonen : Una coppia da sogno: la Ferrari sta lavorando per affiancare a Sebastian Vettel l'australiano Daniel Ricciardo . Come ricorda il Corriere della Sera , il 28enne pilota della Red Bull , fresco ...

Kimi Raikkonen - GP Azerbaijan 2018 : “Saremo davanti a Baku! Futuro? Io penso a fare bene e per ora mi diverto” : Terzo nell’ultimo GP in Cina (a – 24 da Sebastian Vettel nella classifica del Mondiale 2018 di Formula Uno), Kimi Raikkonen (Ferrari) è fiducioso guardando al prossimo weekend di Baku (Azerbaijan), sul tracciato cittadino più veloce del mondo. Il finlandese vuol riscattare la gara dell’anno scorso che lo vide, suo malgrado, coinvolto in due incidenti: il primo, dopo poche curve, con Valtteri Bottas (Mercedes), gareggiando con la macchina ...

F1 - mercato 2019 : Kimi Raikkonen in bilico. Nessuno vuole Daniel Ricciardo… : Sebbene siano state disputate appena tre gare nel Mondiale di F1 2018, iniziano già ad infittirsi le voci sul mercato piloti in vista dell’annata 2019. Diversi i contratti in scadenza, su tutti quello di Daniel Ricciardo con la Red Bull. L’australiano, reduce da un’epica rimonta nel GP di Cina, dove è stato capace di vincere dopo aver compiuto sorpassi a ripetizione dalla sesta piazza, non ha mai nascosto di voler intraprendere ...

Kimi Raikkonen - GP Cina 2018 : “Non è il risultato che volevo. Domani l’obiettivo è vincere” : Kimi Raikkonen soddisfatto ma allo stesso tempo deluso. Così il finlandese ha commentato le qualifiche del GP della Cina, chiuse in seconda posizione alle spalle di Sebastian Vettel. “Non è il risultato che volevo ma è andata piuttosto bene, fino all’ultimo settore. Ho perso solo un po’ di velocità e dovrò verificare cosa è successo. Chiaramente volevo di più ma Domani è un altro giorno e vedremo cosa accadrà“. Kimi non ...

Kimi Raikkonen - GP Cina 2018 : “È andata piuttosto bene. Ci siamo fatti un’idea della nostra situazione” : È stato un Kimi Raikkonen piuttosto abbottonato, come spesso accade, quello che ha commentato il venerdì di libere del GP di Cina ai microfoni di Sky Sport F1. “È andata piuttosto bene. Sul giro secco potevo essere più veloce ma ho trovato un po’ di traffico. Ma in ogni caso ci siamo fatti un’idea della nostra situazione. Vediamo domani, non ho idea di quello che accadrà in qualifica“. CLICCA QUI PER ...

F1 - Kimi Raikkonen e il rinnovo con la Ferrari : non sono ammessi passi falsi. Iceman può rimanere in rosso? : Kimi Raikkonen è stato suo malgrado protagonista dell’incidente che ha procurato la fattura di tibia e perone di un meccanico Ferrari: il finlandese ha investito l’uomo addetto alla sostituzione della posteriore sinistra durante il pit-stop del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale F1. Il seconda pilota della Rossa era in piena lotta per il podio ma un errore di comunicazione lo ha portato a ripartire ben prima che fosse ...