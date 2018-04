Kim Jong-un | quello che non vi hanno fatto vedere | com' era conciato nel giorno storico

"Kim Jong-un - il nemico - quasi - utile dell'Occidente. Vi spiego cosa c'è dietro la pace fra le due Coree" : ... ed è anche un uomo che ha giocato su quest'immagine mediatica, sapendo quale fosse il suo impatto nel mondo mediatizzato oggi. E' un uomo pragmatico, incarna la figura del dittatore moderno: sa ...

L'incredibile limousine vespasiano di Kim Jong Un " : Si sa che i servizi segreti di tutto il mondo monitorano la salute dei leader stranieri, ma una cosa del genere pochi potevano immaginarla...

Kim Jong-un da pericolo mondiale a 'bravo ragazzo' : tutte le verità della svolta Video : Donald Trump la spaccia per una grande vittoria della sua amministrazione. In realta' lo credono unicamente i 'trumpiani' da social network e qualche giornalista politicamente schierato. Lasciamo credere loro che sia così, i primi si sentiranno lusingati dall'illusione di aver scritto qualcosa di intelligente, i secondi si saranno guadagnati la pagnotta. Nella trasformazione in atto in questo 2018 che vede #Kim Jong-un nei panni del 'bravo ...

Le foto più significative dell'incontro fra Kim Jong-un e Moon Jae-in : " E' un primo, importante e incoraggiante passo ", ha aggiunto, precisando che " è importante mantenere una forte pressione politica e diplomatica da parte della comunità internazionale ". Per ...

Pace tra le Coree - ecco le 5 ragioni della svolta di Kim Jong-un : Dalle minacce di Trump al ruolo di mediazione del presidente sudcoreano Moon fino alle pressioni della Cina:?così Kim Jong-un in poche settimane è passato dai lanci missilistici al tavolo di Pace...

COREE - INCONTRO TRA Kim JONG-UN E MOON JAE-IN/ Vertice pace Nord-Sud : Trump - “la guerra è finita” : COREE, lo storico INCONTRO fra Kim e MOON. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:40:00 GMT)

Corea - vertice Nord-Sud tra Kim Jong-un e Moon : «Pace entro fine anno e denuclearizzazione» : Entrambi i leader erano sorridenti al momento di stringersi la mano. Kim Jong-un ha varcato il 38° parallelo per entrare nel territorio del Sud. Poi ha invitato Moon a fare anche lui un passo al Nord. Infine, il colloquio: è durato due ore

Moon Jae-In e Kim Jong-un : mai più guerre in penisola coreana. Verso denuclearizzazione : In quello che è stato un vertice storico tra le due Coree, il presidente della Corea del Sud Moon Jae-In e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un hanno promesso di lavorare insieme per eliminare ...

Corea - vertice Nord-Sud tra Kim Jong-un e Moon : «Ora inizia una nuova storia» : ... nel 2000 e nel 2007, ma allora erano stati i sudisti a salire a Pyongyang, ansiosi di mostrarsi al mondo. Non ne uscì alcun risultato duraturo. «Questo vertice invece avviene all'inizio delle ...

È iniziata la storica visita di Kim Jong-un in Corea del Sud : È la prima storica volta di un dittatore nordCoreano nel paese, ha scherzato con il presidente sudCoreano e ha parlato di una nuova "era di pace": le foto The post È iniziata la storica visita di Kim Jong-un in Corea del Sud appeared first on Il Post.

Vertice storico tra le due Coree - Kim Jong-un : «Oggi inizia una nuova storia» : Nel villaggio di frontiera di Panmunjom, all'interno della zona smilitarizzata in territorio Sud, i due leader hanno iniziato colloqui che potrebbero portare non solo a un allentamento delle tensioni che fino a qualche mese fa facevano temere una guerra, ma a porre le basi per arrivare a un trattato di pace che sostituisca l'armistizio in vigore dal 1952. ...

Storico summit tra le Coree - Kim Jong-un stringe la mano a Moon Jae-in - Kim : 'Una nuova storia comincia adesso' : Moon passa confine Nord e ritorna a Sud con Kim - Poco prima dell'inizio dei colloqui è avvenuto il significativo fuoriprogramma con il presidente del Sud che mette piede nel territorio Nordcoreano. ...