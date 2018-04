Juventus | due minuti da scudetto | Higuain ribalta l' Inter e gela il Napoli

Inter-Juventus - Spalletti ha due dubbi : mossa a sorpresa contro i bianconeri? Video : 2 Ormai da giorni l'attenzione è concentrata all'incontro di sabato fra bianconeri e nerazzurri. Al Meazza di fronte ci saranno #Inter e #Juventus. Si tratta indubbiamente di un derby d'Italia fondamentale per il proseguo del percorso di entrambi le squadre, ognuna per i rispettivi moti. La formazione nerazzurra [Video], in classifica attualmente al 5 posto, non possono permettersi di perdere punti da Roma e Lazio, impegnate in ...

Inter-Juventus - le due squadre a confronto : ecco come Spalletti può fermare Allegri : Inter-Juventus, si avvicina sempre la gara valida per il campionato di Serie A, turno fondamentale per gli obiettivi scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri non sta attraversando un buon momento, soprattutto la sconfitta casalinga contro il Napoli ha accentuato la crisi, gli azzurri chiamati dalla trasferta contro la Fiorentina e che assaporano il sorpasso. I bianconeri non possono permettersi un passo falso per non compromettere la corsa ...

Inter-Juventus - tra rivalità e nervi tesi : due obiettivi in una notte da brividi : C'è grande voglia di raggiungere un traguardo che è diventato più difficile le parole del difensore a Sky Sport - ma che dipende da noi visto il punto di vantaggio sul Napoli. A Milano serve una ...

Calciomercato Juventus - gran duello col Bayern Monaco per Emre Can : TORINO - Il braccio di ferro è a due, ma non è detto che ci sarà un vincitore. Juventus e Bayern Monaco vogliono Emre Can , ma rispetto a qualche settimana fa i bianconeri sembrano meno favoriti. ...

Juventus - ecco il terzino italiano che non ti aspetti : duello con l'Arsenal : Tra la decisiva trasferta di Milano con l'Inter e i nuovi obiettivi di mercato. Sotto traccia la Juventus continua a dragare il mercato per individuare gli elementi giusti per tentare l'assalto alla Champions League dopo la beffa del Bernabeu. Il club bianconero ha individuato nel terzino destro Cristiano Piccini il possibile rinforzo nel ruolo di laterale destro. Il venticinquenne è di proprietà dello Sporting Lisbona che la scorsa estate ha ...

La Lega dice sì al Napoli : in campo alla stessa ora della Juventus per le ultime due : Fumata bianca. La Lega di Serie A , secondo quanto anticipato da 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe deciso di accettare la proposta del Napoli che dopo la vittoria dello 'Stadium' ha chiesto di poter giocare in contemporanea con la Juventus non solo l'ultima , come già previsto dal ...

Serie A Vignola : «Juventus-Napoli? Sarà un bellissimo duello sino alla fine» : TORINO - "Impresa scudetto del Napoli ? Ha sicuramente compiuto una grossa impresa che nessuno poteva immaginare, visti anche i precedenti e di fronte alla Juve che in questi mesi ha galoppato tanto. ...

Juventus - rifinitura allo Stadium : provate due formazioni anti-Napoli : TORINO - Sveglia, colazione e rifintura alla Stadium: la Juventus non cambia le abitudini e si avvicina alla partita scudetto contro il Napoli con il solito programma. Allegri ha diretto una breve ...

Juventus-Napoli - due dubbi : probabili formazioni - gli aggiornamenti Video : 2 Ore 12:50 - La probabile formazione della #Juventus. Conferenza stampa di Massimiliano Allegri: il mister della Juventus lascia ancora una serie di dubbi ai giornalisti presenti. Dybala, Higuain e Mandzukic ancora in ballottaggio. Sull'argentino 'anziano' Max esprime però parole d'elogio, nonostante gli alti e bassi: con il Napoli sara' decisivo. dubbio anche per Höwedes, secondo molti titolare ma sino all'ultimo con Barzagli e ...

Juventus-Napoli : le probabili formazioni : grosse sorprese nei due attacchi? Video : L'hanno attesa, immaginata e desiderata e, adesso, finalmente i tifosi e i giocatori di #Juventus e Napoli sono pronti per questa partita. Domenica 22 aprile, ore 20.45 all'Allianz Stadium, Juve e Napoli si giocano un pezzo enorme dello scudetto 2017/2018. In un campionato in cui non sono mancati continui capovolgimenti, è giusto che sia lo scontro diretto a dire la parola più importante su questo avvincente duello. E così, dopo aver combattuto ...

