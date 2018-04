Juventus | colpo da scudetto | batte l' Inter 3-2 in rimonta negli ultimi 3 minuti

VIDEO Il gol di Mauro Icardi : Inter-Juventus 1-1. Micidiale colpo di testa - il Napoli spera : la lotta scudetto si infiamma : L’Inter non molla la presa e, nonostante l’inferiorità numerica, ha trovato il pareggio al 52′: Micidiale colpo di testa di Mauro Icardi che così rimonta il gol di Douglas Costa. Inter-Juventus 1-1 e tanto spettacolo a San Siro con tanti episodi discussi: la lotta scudetto si infiamma, il Napoli spera. Di seguito il VIDEO del gol di Icardi. (foto Gianfranco Carozza) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

VIDEO Gol di Koulibaly : Juventus-Napoli 0-1 nella sfida scudetto. Il colpo di testa che fa sognare una città! : Koulibaly ha segnato la rete che ha deciso Juventus-Napoli, la sfida scudetto. Il difensore ha siglato il gol al 90′ con un eccezionale colpo di testa che ha sorpreso la difesa bianconera e Gigi Buffon. Gli azzurri hanno vinto la partita per 1-0 e si sono così portati a un solo punto di distacco dalla Juventus quando mancano quattro partite al termine del campionato: la Serie A è partita, la volata tricolore è lanciata. Di seguito il VIDEO ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : il Napoli batte la Juventus - è un colpo da scudetto! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, il Napoli fa il colpaccio in casa della Juventus e si porta a -1 dai bianconeri, ma con un calendario molto più abbordabile sogna lo scudetto(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 22:26:00 GMT)

Juventus - Chiellini : 'Nessun contraccolpo dopo Madrid. Con il Napoli conta più la testa della tattica' : La Juventus non ha mai perso, da quando gioca nel suo 'Stadium', uno scontro diretto al vertice, e partendo da questa considerazione, si sente pronta a respingere l'assalto del Napoli. Sperando che ...

Juventus - Chiellini : 'Nessun contraccolpo dopo Madrid' : La delusione di Madrid 'una volta entrati in campo con la Sampdoria è diventata un capitolo chiuso'. Chiellini spazza via le ipotesi di strascichi psicologici dopo l'eliminazione in Champions: 'dopo ...

Juventus-Napoli - Allegri esclude Dybala? Sarri a caccia del colpo scudetto : Juventus-Napoli, Allegri- Archiviato il turno infrasettimanale, Juventus e Napoli si preparano al big match di domenica sera. Allegri dovrà fare i conti con la possibile assenza di Pjanic, ma il centrocampista bosniaco sembrerebbe esser sulla strada del pronto recupero. Sarri, dal canto suo, volerà a Torino a caccia del successo che permetterebbe ai partenopei di […] L'articolo Juventus-Napoli, Allegri esclude Dybala? Sarri a caccia del ...

Juventus - doppio colpo dallo United : arrivano Darmian e Martial : Juventus, doppio colpo- La Juventus si prepara al rush finale scudetto con un occhio vigile sul fronte mercato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri sarebbero ad un passo da Matteo Darmian. Lo stesso giocatore ha confermato l’interesse del club bianconero aprendo le porte ad un suo ritorno in Italia. “Fa piacere l’interesse della […] L'articolo Juventus, doppio colpo dallo United: arrivano Darmian e ...

Calciomercato Juventus - sorprendente colpo di scena su Dybala Video : Dalla Spagna arrivano indiscrezioni di mercato sorprendenti per quanto riguarda Paulo Dybala. Il calciatore della #Juventus, infatti, ha trascorso alcune ore a Madrid insieme al fratello-procuratore Mariano e subito sono circolate delle voci su un suo possibile trasferimento al Real Madrid nella prossima stagione. Come riporta Radio Marca, però, Dybala ha incontrato Diego Pablo Simeone, attuale allenatore dell'Atletico Madrid. Il calciatore ...

Calciomercato Juventus - sorprendente colpo di scena su Dybala : Dalla Spagna arrivano indiscrezioni di mercato sorprendenti per quanto riguarda Paulo Dybala. Il calciatore della Juventus, infatti, ha trascorso alcune ore a Madrid insieme al fratello-procuratore Mariano e subito sono circolate delle voci su un suo possibile trasferimento al Real Madrid nella prossima stagione. Come riporta "Radio Marca", però, Dybala ha incontrato Diego Pablo Simeone, attuale allenatore dell'Atletico Madrid. Il calciatore ...

Juventus - De Sciglio : 'Con l'Atalanta bel colpo al campionato. Allegri sa quando essere duro con noi' : Primo posto in classifica e quattro punti di vantaggio sul Napoli, con la vittoria contro l'Atalanta la Juventus ha aumentato il distacco sugli azzurri in chiave scudetto. Bianconeri padroni del ...

Juventus - assalto a Wilshere : Marotta e Paratici studiano il colpo a parametro zero : Juventus, assalto A Wilshere- Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando attentamente l’opportunità di mettere le mani su Jack Wilshere, centrocampista in scadenza di contratto, attualmente in forza all’Arsenal. CONCORRENZA MILAN.. Il giocatore piace parecchio a Marotta e Paratici. Ci sarebbe già l’ok di Massimiliano Allegri. Wilshere andrebbe a rinforzare il centrocampo ...

Calciomercato Juventus - sorprendente colpo di scena sul futuro di Allegri? Video : Non si fermano le indiscrezioni sulla possibile partenza di Massimiliano Allegri, sicuramente uno dei tecnici più vincenti nella storia della #Juventus. Le mosse di Allegri non sono passate inosservate in Inghilterra; contro il Tottenham, infatti, l'allenatore toscano ha adottato una strategia perfetta e ha inserito gli uomini giusti al momento giusto. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, su Allegri è fortissimo l'interesse ...

Calciomercato Juventus - colpo Verratti? Possibile un maxi scambio col PSG Video : Grandissimo entusiasmo in casa #Juventus dopo la super partita disputata a Wembley. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, dopo essere andata sotto uno a zero nel primo tempo grazie al gol di Son, ha segnato due reti nel secondo tempo, un uno-due micidiale tutto argentino, firmato dalla coppia Higuain-Dybala. L'ex attaccante del Napoli, in particolare, è stato il migliore in campo: dopo la zampata del pareggio si è inventato un assist da ...

Calciomercato Juventus - colpo Verratti? Possibile un maxi scambio col PSG : Grandissimo entusiasmo in casa Juventus dopo la super partita disputata a Wembley. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, dopo essere andata sotto uno a zero nel primo tempo (grazie al gol di Son), ha segnato due reti nel secondo tempo, un uno-due micidiale tutto argentino, firmato dalla coppia Higuain-Dybala. L'ex attaccante del Napoli, in particolare, è stato il migliore in campo: dopo la zampata del pareggio si è inventato un assist da ...