Juve e Napoli in corsa per lo scudetto | ma quanto vale vincere la Serie A?

C'è Inter-Juventus - Napoli sogna il sorpasso Video : 3 E' il giorno di #Inter-#Juventus, il derby d'Italia, la partita delle partite per certi aspetti, quelli legati alle appassionanti sfide del passato, quasi sempre in chiave scudetto. Quella di stasera - fischio d'inizio alle 20,45 - è, comunque, una gara di fondamentale importanza per la lotta al vertice, perché i bianconeri di Massimiliano Allegri non possono concedersi neppure un mezzo passo falso contro i nerazzurri di Luciano ...

Sei all'estero e non vuoi perderti Inter-Juve e Fiorentina-Napoli? Ecco come : IL LOCALE GIUSTO - Smartphone, tablet, pc di ultima generazione ci possono venire in soccorso non solo per vedere le partite con i più moderni sistemi di trasmissione in streaming e on demand offerti ...

Juventus - Allegri/ “Dopo Napoli da fenomeni siamo diventati brocchi? Ora mi diverto...” : Juventus, Allegri: “Dopo Napoli da fenomeni siamo diventati brocchi? Ora mi diverto...”. L'allenatore chiede equilibrio e cuore in vista del derby d'Italia con l'Inter. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:03:00 GMT)

Juventus - Allegri sbotta in conferenza : la verità sullo spogliatoio post-Napoli - stagione finita per Chiellini : “Chiellini ha terminato la stagione”. Le parole di Massimiliano Allegri sono state abbastanza chiare, in conferenza stampa l’allenatore della Juventus ha svelato le condizioni del difensore della Nazionale, condizioni non certo positive. Il calciatore non sarà presente nelle prossime 4 gare della stagione e dunque salterà anche la finale di Coppa Italia del 9 maggio. Poi altre importanti indicazioni del tecnico della Juventus: “I tifosi ...

Napoli - Maradona : 'Scudetto? Speriamo che la fortuna abbandoni la Juve' : TORINO - 'Speriamo che la fortuna abbandoni la Juve, i giocatori del Napoli stanno giocando meglio, hanno coraggio e non devono far andare via i bianconeri'. Così Diego Armando Maradona commenta la ...

Napoli - Maradona : 'Speriamo che il c*** abbandoni la Juve' : Napoli - 'Speriamo che il culo abbandoni la Juve, i giocatori del Napoli stanno giocando meglio, hanno coraggio e non devono far andare via i bianconeri'. Così Diego Armando Maradona commenta la lotta ...

Napoli - Maradona : 'Scudetto? Speriamo che il c... abbandoni la Juve' : TORINO - 'Speriamo che il culo abbandoni la Juve, i giocatori del Napoli stanno giocando meglio, hanno coraggio e non devono far andare via i bianconeri'. Così Diego Armando Maradona commenta la lotta ...

Juve e Napoli - sì alle gare in contemporanea negli ultimi due turni : Juve e Napoli, sì alle gare in contemporanea negli ultimi due turni negli ultimi due turni di campionato le gare di Juve e Napoli si giocheranno in contemporanea. Lo ha deciso la Lega di Serie A, accogliendo in parte la richiesta degli azzurri per la lotta scudetto. Nel dettaglio il provvedimento però non riguarderà solo […]

Juve : Barzagli - col Napoli giornata no : ANSA, - TORINO, 26 APR - "Difficile dire cosa sia mancato contro il Napoli, un po' tutto". Andrea Barzagli fa autocritica dopo il ko della sua Juventus contro il Napoli. "Raramente si è vista una ...

Serie A Brunelli : «Contemporaneità Juventus e Napoli? Decideremo presto» : TORINO - "L'augurio della Lega è che sia un campionato più incerto possibile: quest'anno le premesse sono state rispettate. Bisogna fare i complimenti a Juventus e Napoli , ma non ci sfugge che mai ...

Arbitri Serie A - Inter-Juventus ad Orsato - Fiorentina-Napoli a Mazzoleni : Arbitri Serie A – Si avvicina sempre di più l’inizio della 35^ giornata del campionato di Serie A, turno fondamentale soprattutto per la lotta scudetto, il big match tra Inter e Juventus è stato affidato ad Orsato mentre Mazzolini è stato scelto per Fiorentina-Napoli. Bologna-Milan a Giacomelli. Questo l’elenco completo delle designazioni della 35.ima giornata: ATALANTA – GENOA FABBRI BINDONI – MASTRODONATO IV: PAIRETTO VAR: ...

Lega Serie A : sì a Juve e Napoli in contemporanea nelle ultime 2 giornate : CAMPIONATO A BLOCCHI - Secondo La Gazzetta dello Sport , inoltre, la Lega valuta dei 'blocchi' di partite da far giocare in contemporanea per le squadre in lotta per uno stesso obiettivo . Dopo il ...

Lotta scudetto - Napoli e Juventus in contemporanea? Ecco la decisione : Lotta scudetto sempre più avvincente nel campionato di Serie A, testa a testa tra Napoli e Juventus che si preannuncia fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Il club del presidente De Laurentiis aveva chiesto la contemporaneità con i bianconeri nelle ultime due giornate, la richiesta ha avuto esito positivo, Napoli e Juventus giocheranno allo stesso orario. Inoltre le ultime giornate saranno divise in blocchi di gare in base ...

La Lega dice sì al Napoli : in campo alla stessa ora della Juventus per le ultime due : Fumata bianca. La Lega di Serie A , secondo quanto anticipato da 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe deciso di accettare la proposta del Napoli che dopo la vittoria dello 'Stadium' ha chiesto di poter giocare in contemporanea con la Juventus non solo l'ultima , come già previsto dal ...